Lydia Lozano atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida personal y profesional. Tras la reciente pérdida de su madre y el duro diagnóstico de artritis reumatoide que recibió hace apenas unos días, la periodista ha confesado entre lágrimas que sufre dolores tan intensos que ya no puede realizar gestos cotidianos como abrocharse el sujetador o ayudar a su marido Charly tras un accidente doméstico. "Tengo los dedos negros", expresó entre sollozos en el plató de La familia de la tele, como ya contamos, sin esconder el sufrimiento físico y emocional que la invade.

Sin embargo, una esperanza podría asomar en su horizonte en forma de remedio natural: el anís estrellado, una planta milenaria considerada por muchos como una "hierba sagrada" por su poderoso efecto antiinflamatorio y regenerador. Expertos en fitoterapia y salud natural destacan su capacidad para aliviar el dolor articular, prevenir enfermedades como la artritis y estimular la producción de colágeno, lo que mejora la salud ósea y la elasticidad de la piel. Un potencial aliado que podría convertirse en una herramienta complementaria para mejorar la calidad de vida de Lydia.

El anís estrellado no solo es popular en la cocina por su aroma y sabor, sino que también ha ganado relevancia en el campo de la medicina natural. Su consumo en forma de infusión o aceite esencial ayuda a reducir la inflamación, fortalecer el sistema inmunológico y combatir el desgaste de las articulaciones, síntomas que Lydia conoce bien tras años luchando sin diagnóstico claro.

Aunque no reemplaza los tratamientos médicos, su uso como complemento podría suponer un punto de inflexión para la periodista, quien ya ha manifestado su rechazo a depender de la cortisona de forma permanente. Conocido por su efecto calmante y digestivo, el anís estrellado también contiene ácido sisquímico, utilizado en la elaboración de antivirales, lo que lo convierte en una fuente natural de bienestar general.

A pesar del mazazo que supone vivir con artritis reumatoide, Lydia ha asegurado que no abandonará su carrera televisiva: "Me lo he planteado, pero yo no soy de abandonar un barco". Y quizás, con el respaldo de la medicina convencional y la ayuda de antiguos remedios naturales como el anís estrellado, pueda encontrar un nuevo equilibrio entre su salud y su incansable energía.