Lydia Lozano recibe un mazazo tras la muerte de su madre al ser diagnosticada de artritis reumatoide: "Tengo los dedos negros"

Lydia Lozano ha vivido este jueves, 28 de mayo, una tarde difícil en La familia de la tele, que en su cuarta semana en emisión y pese al respiro que el lunes cogieron con la rueda de prensa de Melody, no levantan cabeza en términos de audiencia. La periodista, al inicio del programa, ha comunicado que este miércoles le diagnosticaron artritis reumatoide tras años encontrándose mal. "Se me cae todo de las manos", ha lamentado frente a María Patiño, mientras sus compañeros lloraban en el otro lado del plató.

Rota en lágrimas, Lydia ha explicado: "Llevo así cinco años, pinchándome en el hombro cortisona para que no se me durmieran las manos". Y ha recordado que el diagnóstico ha llegado en un momento difícil, tras la muerte de su madre el pasado mes de abril, poco antes del estreno del programa en las tardes de La 1: "Me ha pillado también con lo de mi madre y estoy muy de bajón", ha reconocido.

Y ha desvelado, sin contener el llanto: "Son unos dolores horrorosos". Los efectos los está notando incluso en su día a día: "Hoy he ido a la peluquería porque no me da la mano ya ni para abrocharme el sujetador (...) No puedo ni ponerme el cinturón de lo que me duele".

Fue este miércoles, como decíamos, cuando le dieron el diagnóstico: "Cuando ayer me dijeron lo que me dijeron... La verdad es que estoy de bajonazo". Y ha reconocido, sobre la enfermedad: "Muchas veces lo he atribuido a la edad pero es chungo. Y todo el mundo dice toma ajo negro pero qué va, qué se va a ir con el ajo negro".

Sobre los pasos que ahora tiene que seguir, ha dicho: "Mañana me tengo que hacer un análisis para antes del tratamiento. No puedo estar tomando cortisona toda la vida (...) Llevo ya mucho tiempo así".

En cuanto a su día a día, ha confesado que "Charly el otro día se cayó en la piscina" y le costó un mundo ayudarle. "Estoy hecha una porquería, sobre todo con los dolores que tengo". Eso sí, pese a todo, dice que no piensa dejar de trabajar: "Me lo he planteado pero yo no soy de abandonar un barco. La energía la seguiré sacando". En su casa, además, día a día y minuto a minuto recuerda la muerte de su madre, Sol Hernández, a los 95 años. Sus cenizas las tiene en su hogar y reconoce que les habla a diario.

Compañeros como Chelo García-Cortés le han mostrado su apoyo: "Si te tengo que llevar en coche, te llevaré".