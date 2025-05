La hija de María Teresa Campos se ha convertido en el enemigo número 1 de 'La familia de la tele' tras lanzarles unos cuantos dardos envenenados antes de marcharse a Honduras. María Patiño y Belén Esteban ya le han contestado y ahora le toca el turno a Lydia Lozano, con la que compartió tertulia en Mañaneros, de TVE, antes de regresar a firmar su contrato con Mediaset: "Por qué no cuentas por qué realmente te fuiste... Cuéntalo", ha dicho, misteriosa.

Lydia se ha mostrado especialmente molesta por la dura contestación de Terelu a una reportera de la casa, Irina, que le preguntó por los audios de su hija Alejandra llamando "subnormal" a su tía Carmen: "Podéis decir lo que os dé la gana desde la televisión pública, la de todos, la de todos los españoles. Lo que os dé la gana, como os dé la gana", espetó. "Irina es supereducada y lo que te estaba preguntando es actualidad", le ha dicho Lydia. "Si es un tema de actualidad, cuando sabes que a ti te han molestado muchísimo esos mensajes -porque todo lo comentas con todo el mundo-, no sé por qué no le dices: 'Oye, Irina, pues sí, no me ha gustado enterarme de estos mensajes'. Nada más". Y ha añadido: "Queda fatal, cuando tú nunca sabes si puedes volver a esta casa, si a lo mejor te llaman a presentar -que es lo que quieres- aquí".

Lydia Lozano reacciona a las palabras de Terelu: "no sé de dónde sale el pánico a viajar sola" ??#LaFamilia16M pic.twitter.com/HXrb0a3evz — La Familia de la Tele (@familiadelatele) May 16, 2025

Lozano ha desvelado que Terelu le escribió tras la muerte de su madre y sus palabras eran tan cariñosas que pensó que la presentadora quería enterrar el hacha de guerra con los ex Sálvame: "Ahora veo tu actitud y es que no cambias. No se puede tratar así a una compañera. Por encima de mi cadáver", ha dicho rotunda.

Belén Esteban ha interrumpido a su compañera para lanzar un mensaje también a Terelu: "No te preocupes que vamos a llegar a la audiencia de tu cadena", ha comenzado. "Te voy a dar un consejo. Quítate el peinado de niña de primera comunión, con la trencita y los tirabuzones, que no te favorece. Un beso, guapa. Me voy a teñir".

Me meo con el inicio y el faldón hahaha #LaFamilia16M pic.twitter.com/Ik0kOLQqBC — bárbara gay (@sanxisco) May 16, 2025