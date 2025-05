La guerra entre los ex de Sálvame y la hija de María Teresa Campos ya es imparable. Tras unas semanas de indirectas y sutiles gestos entre los bandos, se ha abierto la veda para el cruce de acusaciones y el desprecio mutuo. La primera en sacar los pies del tiesto fue Terelu Campos, que antes de regresar a Honduras les dejó a María Patiño y compañía un recadito desde el aeropuerto: "Podéis decir lo que os dé la gana desde la televisión pública, la de todos, la de todos los españoles. Lo que os dé la gana, como os dé la gana", contestaba furiosa al ser preguntada por el parón de su obra teatral por esta nueva aventura en Supervivientes: "¿Que queréis reventar la obra? Hacer lo que os salga del mismísimo moño. Ya está, se acabó".

Este jueves, Patiño y compañía han respondido sin pelos en la lengua: "Terelu, tú destacaste de tu madre que rompía techos de cristal en una época donde solo trabajaban los hombres. Y además, algo muy importante, Terelu: tu madre ejerció con total libertad su profesión en esta bendita casa (TVE)", le ha recordado.

Kiko Matamoros tampoco se ha mordido la lengua: "Terelu tuvo su época de mayor esplendor en una televisión pública, en Telemadrid, presentando con Éxito Con T de Tarde. Yo quiero mucho a Terelu pero también le quiero recordar que la otra familia de la tele, hoy por hoy... Es la suya (se refiere a Mediaset), que también vive de dinero público".

Alba Carrillo, por su parte, ha echado leña al fuego contando su experiencia como compañera de Terelu en el concurso Bake Off, famosos al horno: "Yo coincidí con Terelu Campos en su última etapa en TVE. Y recuerdo que no se fue de muy buenas maneras, porque los sueldos igual no son tan elevados como en la otra cadena. Se portó mal. Me parece fatal que sea tan injusta cuando ella va moviendo sus peones, según le interesa económicamente. Hombre, en otras ocasiones la he defendido pero ahora es tendenciosa".

Por último, Nuria Marín señalaba: "Yo también quiero a Terelu y siempre me pareció buena compañera. Pero me han molestado sus comentarios contra nosotros. Mira, trabajando yo detrás de las cámaras, siempre ha sido una persona que ha ayudado mucho y siempre ella se jacta de ser buena compañera. Pero yo, en estas declaraciones, siento un disfrute en Terelu, masticando esas palabras contra nosotros que me dan muy mala espina y me dan muchísima pena".