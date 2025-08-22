María Patiño coge aire en Fuerteventura antes de volver a TEN y sube su fotografía en bikini más explosiva: "Fue el viento de levante"

Tras el fiasco de La familia de la tele, el núcleo duro del programa que no funcionó en TVE volverá a TEN para hacerse cargo de un proyecto en el que también habrá importantes ausencias, como las de Lydia Lozano y Chelo García-Cortés. María Patiño, que como ya explicamos no tenía contrato con la cadena pública, y Belén Esteban sí estarán de nuevo bajo el paraguas de sus jefes, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los creadores de Sálvame. Y mientras se ultima su nueva llegada al canal de la TDT, la propia Patiño disfruta de unas vacaciones en Fuerteventura.

Desde la isla canaria, donde tiene un fortín muy preciado, la periodista ha compartido varias imágenes. También ha aprovechado sus días de asueto para viajar en una camper, perteneciente a una empresa que ha promocionado. "Cuando se quema tu tierra [ella es de Galicia] cuesta abstraerse. Aún así comparto mi dosis de felicidad", escribió hace un par de días desde el interior del vehículo, muy pensativa tras negar hace unos días que estaba angustiada por su futuro, después de que Informalia conociera la situación de que ninguna de las cuatro revistas del corazón aceptara recientemente publicar unas fotografías de ella en Fuerteventura.

Y hay otra foto de sus días de asueto que ha revolucionado las redes. Posa en bikini y casi se marca un Terelu. "Y se la suda", escribe una usuaria en X. "Que me da algo", "Reina" o "Fue el viento de levante", se lee también entre los comentarios.

Y se la sudaa pic.twitter.com/EvePitwyS4 — Ani Marrash? (@AniMarrashh) August 21, 2025

Su regreso a Ten

María Patiño será la presentadora de No somos nadie, el nuevo programa de este universo tan particular (y fructífero en su día) tras Sálvame, Sálvese quien pueda, Ni que fuéramos Shhh, La familia de la tele y las dos versiones de Tentáculos. El programa, producido por La Osa, la compañía que dirigen Óscar Cornejo y Adrián Madrid, contará con Belén Esteban y Kiko Matamoros como los principales colaboradores. Ambos eran dos de los nombres más relevantes que participaron en La familia de la tele durante el periodo que este programa intentó, sin éxito, cuajar en La 1.

La Osa, además, despidió la temporada de Ni que fuéramos Tentáculos a finales de septiembre, anunciando la renovación del "acuerdo de producción de contenidos diarios en directo" que mantiene desde hace más de un año con TEN, pero no especificaba de qué forma iban a seguir trabajando juntos ni a través de qué programa. Ni que fuéramos Tentáculos, con Carlota Corredera al frente y Kiko Hernández como colaborador estrella, cerró el curso con un 1,1% de cuota media y destacó con un 1,6% en adultos jóvenes de 25 a 44 años.