"¿Se te ocurre una mejor manera de invertir?": la respuesta de Gonzalo Miró sobre su sueldo en TVE con dinero público

Gonzalo Miró es el flamante fichaje de TVE para la próxima temporada. Presentará el programa de análisis político Directo al grano con Marta Flich, otra de las caras que se unen a la cadena pública a partir de septiembre.

La incorporación de Miró, que ha sido toda una sorpresa, ha supuesto el final de sus colaboraciones en los programas de Atresmedia, pero mantiene sus apariciones en la Cope, donde participa en El Partidazo. Y en este espacio han bromeado sobre su salto a TVE.

"Te tenemos doblemente contratado, te pagamos dos veces", soltó entre bromas Joseba Larrañaga sobre el sueldo que recibe en la radio y el que va a ganar en TVE, una televisión pública que se sufraga con los impuestos de los ciudadanos. "Sí. ¿Se te ocurre una mejor manera de invertir?", contestó Miró. "También es verdad, para que lo cobren otros, mejor lo cobras tú", indicó el locutor.

Larrañaga continuó con la ironía haciendo referencia a que su sueldo de TVE saldrá también de lo que paguen el resto de tertulianos del programa de Cope. "Si voy a recibir dinero de todos los que estamos aquí...", comentó Miró. "De los 47 millones de españoles, o de los que coticen", apuntó el presentador. "Si es de 47 millones de personas, será una parte muy pequeña", respondió Miró entre risas.

El colaborador, y ahora presentador de TVE, reconoció que desde que se hizo oficial el anuncio de su fichaje había recibido muchos mensajes de cariño y también algunas peticiones para colaborar en Directo al grano. "He recibido muchas felicitaciones y hay gente que se postula [para colaborar]. Lo entiendo, que alguien busque trabajo me parece algo lícito", dijo. "Otra cosa es que yo tenga mano para solucionar sus problemas".