Gonzalo Miró promete "analizar la actualidad sin manipulaciones" en TVE: sus primeras palabras tras su fichaje sorpresa

El fichaje de Gonzalo Miró como presentador de TVE ha sido toda una sorpresa y ha generado un sinfín de reacciones en redes sociales. El tertuliano, conocido hasta ahora por colaborar en programas como Espejo público, Más vale tarde o La Sexta Xplica, llega a la cadena pública para conducir el programa Directo al grano, haciendo tándem con Marta Flich.

"Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano", afirma Gonzalo Miró en sus primeras declaraciones que ha dado al anunciarse su contratación por la Corporación. "Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos", promete sobre su labor en Directo al grano.

Como decimos, Miró será la pareja de Marta Flich en este programa que La 1 emitirá en su franja de tarde. "Vamos 'directo al grano': ¡Por fin podemos hacer oficial lo nuestro. ¡Ganas!", celebró Flich en redes sociales tras hacerse oficial la contratación de Gonzalo Miró, que hasta este mismo jueves estuvo colaborando en los programas de Atresmedia.

Directo al grano "apostará por una narrativa clara, voces diversas y una estructura flexible", dice la cadena pública en un comunicado. "Además de la mesa de análisis, en la que participarán cada día varios analistas, el programa contará con reportajes y con un equipo de reporteros especializados", añade la Corporación sobre este programa que estará producido por La Osa (La familia de la tele) y Mediapro, dos compañías que vuelven a estar aliadas como también sucede en Malas lenguas, otro de los numerosos programas de actualidad que ahora tiene La 1, puesto que es el contenido que mejor está funcionando en la emisora. Destacan, sobre todo, los espacios matinales que presentan Silvia Intxaurrondo (La hora de La 1) y Javier Ruiz (Mañaneros). Este último se reforzará a partir de septiembre con la incorporación de Pedro Piqueras como analista, tal y como adelantó Informalia en primicia.