Primicia: Pedro Piqueras vuelve a TVE en septiembre: los detalles de su regreso a la televisión

Pedro Piqueras volverá a TVE a partir de septiembre como analista de Mañaneros, según ha sabido en primicia Informalia de fuentes de toda solvencia. El periodista se incorporará al programa que presenta Javier Ruiz como comentarista ocasional para profundizar en algunos asuntos de actualidad. De esta forma, Piqueras regresa a la cadena en la que debutó como presentador, a finales de los años 80, cuando se estrenó como conductor de los Telediarios en la época de Pilar Miró.

Piqueras ya apareció en Mañaneros hace unas semanas para hacer una intervención en la que se manifestó en contra del odio hacia los inmigrantes, a raíz de unas imágenes que esos días se habían producido en una playa de Andalucía, poco después de los altercados de Torre Pacheco. Ese día, Javier Ruiz bromeó con su presencia en el programa. "Pedro Piqueras, ya sabes que en esta tradición de verano de darle oportunidades a jóvenes becarios, hemos recurrido a ti", dijo. "Me estaba aburriendo un poquito, me viene muy bien, la verdad", añadió el veterano comunicador, que salió de Mediaset hace casi dos años tras una larga y exitosa trayectoria como director de Informativos.

En su despedida, Ruiz retomó el tono irónico. "Yo no sé si tú echas de manos la cámara, pero la cámara te echa de menos a ti", le dijo. "Te vamos a pasar lista. Hoy estamos en la audición de los jóvenes becarios", añadió. "Ha sido un placer siempre trabajar en televisión y conocer a gente como tú", respondió Piqueras

Pues bien, lo que comenzó como una participación puntual, se convertirá en algo más habitual cuando arranque el nuevo curso, porque Pedro Piqueras intervendrá en Mañaneros como analista de determinados asuntos de actualidad. La presencia de Piqueras, que no tendrá un carácter exclusivo, potenciará todavía más un espacio que se ha convertido en uno de los pilares de TVE, puesto que la audiencia de Mañaneros se ha incrementado de forma muy importante en las últimas semanas, desde que la cadena decidió fichar a Javier Ruiz y modificar los contenidos del programa para centrarlos en el análisis de la política y la actualidad.

La buena marcha de Mañaneros (sobre el 12% de share) se une al éxito que está cosechando Silvia Intxaurrondo (suele rozar el 20%) en La hora de La 1, a primera hora del día. Por la tarde, Malas lenguas también se ha asentado en la sobremesa de la cadena pública. Y a todo esto hay que añadir el próximo estreno de Directo al grano, el nuevo programa de actualidad que presentará Marta Flich. La incorporación de la presentadora es una de las grandes bazas de TVE para el nuevo curso, al igual que el esperado desembarco de Pepa Bueno en el Telediario 2.