La televisión arranca la temporada con un superlunes de vértigo: todas las novedades y calendario de estrenos

1 de septiembre. El lunes más lunes de todos los lunes. También en televisión, porque arranca la programación de una temporada de vértigo. Las cadenas lanzan desde hoy una ristra infinita de estrenos, pero cada una con un propósito. Antena 3 lo hace con la intención de mantener el liderazgo que no suelta desde hace meses; La 1 quiere afianzarse en la segunda plaza redoblando su apuesta por el debate político; y Telecinco necesita salir de una crisis de audiencia que se ha recrudecido en agosto.

Este lunes, arrancan nueva temporada Susanna Griso, Sonsoles Ónega, Risto Mejide, Wyoming y Pablo Motos. También se estrena Pepa Bueno en el Telediario 2 y, por la noche, llegará la décima edición de Masterchef Celebrity. El miércoles, Antena 3 lanzará Juego de pelotas en prime time. Y el jueves será el turno de uno de los estrenos más esperados de la temporada: Supervivientes All Stars en Telecinco.

Habrá que esperar al próximo lunes, 8 de septiembre, para ver de nuevo a Ana Rosa en las mañanas. Ese día está previsto que Joaquín Prat estrene su nuevo magacín de tarde en la cadena principal de Mediaset, al mismo tiempo que Jorge Javier volverá a El Diario. El día 8 también regresará Broncano con la segunda temporada de La Revuelta.

A continuación, repasamos todas las novedades de los canales de televisión para los próximos días.

Antena 3

Espejo público (1 septiembre). Albert Rivera y Josep Borrell se incorporan como colaboradores en la parte informativa. El tramo de Más espejo sumará a Félix Álvarez 'Felisuco', Cristóbal Soria y Cruz Morcillo.

Y ahora Sonsoles (1 de septiembre). Begoña Villacís, Susana Uribarri y Carmen Ro se incorporan al equipo de colaboradores del magacín al que regresa Sonsoles Ónega.

El Hormiguero (1 de septiembre). Abre su primera semana de la temporada con Bertín Osborne y Sergio Ramos (lunes), Joaquín Sánchez y Susana Saborido (martes), Arturo Pérez- Reverte (miércoles) y Ester Espósito (jueves). Esperansa Grasia y Juan Carlos Ortega se unen como colaboradores.

Juego de pelotas (3 de septiembre). Nuevo concurso de prime time presentado por Juanra Bonet.

La 1

Telediario 2 (1 de septiembre). Pepa Bueno regresa al frente del informativo de las 21.00. Esta noche recibe al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista que la periodista conducirá desde Torrespaña.

Masterchef Celebrity (1 de septiembre). Arranca la décima edición con los siguientes concursantes: Valeria Ros, José Manuel Parada, Juanjo Bona, Soraya Arnelas, Alejo Sauras, Rosa Benito, Miguel Torres, Mala Rodriguez, Quique Torito, Mariló Montero, Necko Vidal, Masi, Charo Reina, David Amor, Valeria Vegas y Jorge Luengo.

Directo al grano (sin fecha). Nuevo programa de actualidad presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró. Está producido por La Osa y Mediapro, al igual que Malas lenguas.

Telecinco

Supervivientes All Stars (4 de septiembre): Gloria Camila, Iván González, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo y Rubén Torres, entre otros, competirán en la edición más esperada de este exitoso reality.

El programa de Ana Rosa (8 de septiembre). Ana Rosa volverá con una emisión alargada de su programa que ocupará casi toda la mañana. Irá precedido por La mirada crítica y, a continuación, se emitirá Vamos a ver, con Patricia Pardo.

El tiempo justo (8 de septiembre). Previsiblemente, Joaquín Prat también arrancará su nuevo programa en las tardes de Telecinco el próximo lunes. Estará acompañado por César Muñoz y María Ruiz como copresentadores.

El precio de... (sin fecha). Telecinco ya promociona un nuevo espacio de prime time conducido por Santi Acosta que recordará algunos de los acontecimientos informativos más destacados de nuestra historia.

Cuatro

Todo es mentira (1 de septiembre). Risto Mejide estrena temporada acompañado por Laila Jiménez, Virginia Riezu, Luis Fabra, Pere Aznar, Miguel Ángel Martín y Saray Cerro. El programa tendrá dos nuevas secciones: 'La silla del pueblo' y 'El despacho del director'. Entre los colaboradores estarán el jinete e hijo de la Duquesa de Alba Cayetano Martínez de Irujo; los políticos Joan Tardá, Ignasi Guardans y Agustín Zamarrón; los abogados Emilio Cortés y Paula Fraga; el filósofo Ernesto Castro; y el científico Fernando Valladares.

La Sexta

El Intermedio (1 de septiembre): Wyoming vuelve a la carga con sus colaboradores habituales y dos nuevos fichajes: la periodista y comunicadora Nerea Pérez de las Heras y el sociólogo, periodista y reconocido crítico de moda Pedro Mansilla.

TEN

No somos nadie (1 de septiembre). El equipo de Sálvame vuelve tras su fugaz paso por TVE con La familia de la tele. De nuevo en TEN, María Patiño (de lunes a jueves) y Carlota Corredera (los viernes) serán las presentadoras de un magacín (15.30 a 19.00) en el que estarán acompañadas por Belén Esteban, Kiko Matamoros, Marta Riesco, Arnau Martínez, Alberto Guzmán, Ana Gurguí, Carolina Sobe y David Insua. No estará Lydia Lozano que, tal y como adelantó Informalia, ha puesto rumbo a Telecinco.