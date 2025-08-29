Primicia: Telecinco claudica y recupera a otra figura icónica del antiguo Sálvame, de La Familia de la Tele y de Ni que fuéramos

Se acabó el veto a los rostros del antiguo Sálvame, de Ni que fuéramos o de La Familia de la Tele. La audiencia manda y los datos de Telecinco son lo bastante alarmantes como para recurrir a quien haga falta con tal de salir del tercer puesto y luchar por la plata que le ha arrebatado La 1. Mediaset claudica, rectifica, pasa por debajo del futbolín, y recupera otro de los rostros icónicos de su desaparecido magacín vespertino, aquel que, como adelantamos un 5 de mayo de 2023, decidieron extirpar de su programación como quien extirpa un tumor. Era cuestión de imagen o de desgaste o ambas cosas.

Pero la cuestión es que, dos años después de que el universo Sálvame se extinguiera de la parrilla, tenemos en Telecinco cada tarde a Jorge Javier Vázquez con El diario, y además, es el presentador estrella de la cadena, al frente de sus principales formatos de prime time, los que sostienen en temporada alta los datos a duras penas; tenemos a Terelu Campos como gran hija pródiga: regresó repescada de TVE para convertirse en la bomba de Supervivientes, intervenir en los prime time con De Viernes (a la hora del Deluxe) y hasta presentar los fines de semana una larga sección de Fiesta. Ahora regresa Lydia Lozano, tal y como podemos adelantar en primicia.

Este punto de inflexión es la consolidación de un 'regreso al pasado' en cierta medida y con todos los matices, pero la verdad es que, dos años después de la catarsis, en Telecinco están Jorge Javier Vázquez, Terelu Campos y Lydia Lozano. Eso ocurre a pocas horas de que la cadena marque su mínimo histórico de audiencia, luchando para llegar al 8% a duras penas, forzando emisiones de First Dates para arrancar esa décima que le libere de la maldición del 7.9%. Pero con o sin esa décima, Telecinco marca su mínimo histórico a una distancia amenazante de Antena 3 y La 1. Y en esto, llega un tercer rostro del antiguo Sálvame, estrella de Ni que Fuéramos en TEN y de La Familia de la Tele.

Por otra parte, este fichaje contradice el victimismo del "colectivo Sálvame", es decir de ese veto del que hablaban profesionales como María Patiño. También se rompe la supuesta "piña" que otorgaba el relato paralelo fabricado por los protagonistas de esa troupe, como si lo suyo no fuera cuestión de dinero, de trabajar para quien mejor pague, por encima de romanticismos de grupo. No estarán de momento María Partiño o Belén Esteban, que se quedan en TEN, pero lo que queda claro es que Telecinco recupera parte de una estética a la que se supone había renunciado.

Incorporarse a la nueva temporada de ¡De viernes!

El regreso de Lydia será muy pronto. La periodista se incorpora de momento a la nueva temporada de ¡De viernes!, que arranca el próximo 5 de septiembre, pero también negocia aparecer en el nuevo magacín vespertino de Joaquín Prat, cuyo estreno está previsto para el día 8. La noticia ha supuesto una gran alegría para Lydia Lozano que, tras el final de La familia de la tele, en TVE (un proyecto en el que nunca terminó de sentirse cómoda), se había quedado sin trabajo. Su frase de hace unas semanas en Instagram, bromeando con su íntima amiga Pilar Vidal, ya dejaba entrever que algo se movía en su horizonte profesional: "Lo mejor está por llegar", escribió. Y no mentía: ya estaba en negociaciones con la cadena de Fuencarral. Tras el fin de Sálvame, Lydia se embarcó en diferentes proyectos, entre ellos el docureality Sálvese quien pueda, en Netflix; Tentáculos, en TEN, que compatibilizó con su colaboración en Mañaneros, de Televisión Española. Ella fue la primera en incorporarse a la cadena pública, a la que después se sumaron otros compañeros de La familia de la tele.

Lydia Lozano vuelve a Telecinco: ¿bailará el chuminero?

Periodista con baile chuminero

Lydia Lozano es periodista. Ante todo. Es verdad que luego, como muchos de los guiñoles de la factoria de La Fábrica de la tele, se forjó como personaje, con sus lágrimas, sus disgustos en directo, sus intimidades sexuales o matrimoniales, sus horrores con la desaparecida y supuestamente resucitada hija de Romina y Albano o sus bailes chumineros. Pero a sus 64 años tiene tablas, agenda, y cumple su papel: da noticias, opina y levanta teléfonos. Empezó de periodista en la prensa escrita, pero pronto dio el salto a la pequeña pantalla. Su desparpajo y carácter cercano conquistaron rápidamente al público. Primero lo hizo en el mítico Tómbola y, más tarde, en numerosos programas y debates de Telecinco: Salsa rosa, A tu lado, La noria, El ventilador o los debates de Gran Hermano.

Fue en 2009, con el nacimiento de Sálvame, cuando su popularidad se disparó, al igual que la del resto de sus compañeros, como Kiko Hernández, María Patiño, Gema López, Rosa Benito o Chelo García-Cortés. Después llegaron las vacas flacas con la cancelación del programa, de forma abrupta, como también ha ocurrido recientemente con La familia de la tele.

En todo este tiempo, Lydia siempre ha contado con el apoyo de una de las personas más importantes de su vida: su marido, Charly, con quien lleva más de 30 años de relación. La periodista y el arquitecto se casaron en 1990 y renovaron sus votos en 2015, coincidiendo con su 25.º aniversario. No tienen hijos, pero, según ha explicado en varias ocasiones, fue una decisión consensuada y nada dolorosa. Charly ha permanecido a su lado en sus momentos más delicados, como el episodio de Ylenia Carrisi o la repentina pérdida de su hermano Jorge en 2013, a causa de la Covid. Tampoco la dejó sola el pasado mes de abril, cuando se despidió definitivamente de su madre.

La crisis de Telecinco en agosto

A falta de tres días para acabar agosto, Telecinco acumula una media del 8%, que será su mínimo histórico mensual al cierre del mes, porque no hay tiempo material para remontar y rebasar el 8,6% que la cadena de Mediaset anotó en agosto de 2024, el peor resultado que tenía hasta la fecha en cualquier mes del año. La situación podría ser peor, porque Telecinco podría caer incluso hasta el 7,9% si las cosas le salen mal este fin de semana. Para evitarlo, Telecinco ha programado First Dates, casi el único programa que le funciona, de forma extraordinaria en el access del sábado y domingo.

Con ese 8%, Telecinco quedará en agosto cuatro puntos por detrás de Antena 3 (12,3%), que sumará un mes más como la cadena líder. El canal de Mediaset también terminará muy alejado de La 1, que ha abierto una buena brecha y cerrará el mes con un 10,4%.