TVE va a por todas en septiembre: acelera su estrategia con el estreno inminente de 'Masterchef Celebrity'

TVE va a por todas en septiembre y prueba de ello es su decisión de estrenar la nueva edición de Masterchef Celebrity este mismo lunes, día 1. La cadena pública lanzará su gran apuesta de la temporada coincidiendo con el arranque del mes, lo que demuestra que está dispuesta (por si había alguna duda) a dar la batalla a las cadenas privadas.

Con esta decisión, Masterchef Celebrity se quedará con el hueco que hasta ahora tenía el Grand Prix, el concurso que se despidió esta misma semana. De esta forma, TVE quiere tomar posiciones de cara al nuevo curso y adueñarse de la noche de los lunes antes de que el resto de canales lancen sus apuestas de otoño. Como consecuencia de esta estrategia se dará una paradoja, porque Masterchef Celebrity llegará a la parrilla tres días antes de que se presente a la prensa en el FesTVal de Vitoria.

El talent culinario de TVE es el primer gran lanzamiento que llegará al prime time en la nueva temporada televisiva. El miércoles, Antena 3 estrenará Juego de pelotas en su horario estelar, mientras que el jueves será el turno de Supervivientes All Stars, la gran baza de Telecinco. Precisamente, el primer objetivo de TVE en septiembre es seguir por delante del canal principal de Mediaset, después de abrir brecha en agosto, un mes que La 1 va a cerrar con una audiencia en torno al 10,4%. Ocupará la segunda plaza, por detrás de Antena 3 (líder con un 12,2%). Por su parte, Telecinco anotará mínimo histórico (8%).

Masterchef Celebrity es uno de los buques insignia de TVE. En su décima temporada, el programa cuenta con un grupo de famosos entre los que se encuentran nombres tan populares como Rosa Benito, Mariló Montero o José Manuel Parada. El programa también contará conlos cantantes Juanjo Bona y Soraya Arnelas; el actor Alejo Sauras; el exfutbolista Miguel Torres; la rapera Mala Rodríguez; el colaborador de televisión Quique Torito; la cómica y presentadora Valeria Ros; el violinista Necko Vidal; la actriz y presentadora Masi; la cantante y actriz Charo Reina; el cómico y presentador David Amor; la periodista Valeria Vegas; y el mago Jorge Luengo.

Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz repiten como jueces de un programa que en la nueva temporada contará con algunas caras conocidas como invitados. Para celebrar el décimo aniversario, el jurado recibirá a la modelo y creadora de contenido Victoria de Marichalar de Borbón, al astronauta Pedro Duque, al paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, el actor, director y presentador Daniel Guzmán, el actor William Levy, el cantante y compositor Antonio Carmona, los cantantes Bertín Osborne y Conchita, las presentadoras Isabel Gemio y María Gómez, el modista Lorenzo Caprile, el torero Víctor Janeiro, la modelo Vania Millán, el coreógrafo Poti, el actor Santi Rodríguez, los empresarios Kike Sarasola y Natalia de la Vega, o Carlos Peguer y Mariang creadores de 'La Pija y la Quinqui'.

El talent contará con un firmamento de chefs con estrellas Michelin: Joan Roca, Oriol Castro, Jesús Sánchez, Ángel León y Toño Pérez. Tampoco faltarán algunos de los exaspirantes de 'MasterChef 12+1' y de todas las ediciones de 'MasterChef Celebrity', como Inés Hernand, Pitingo, Eduardo Casanova, Yolanda Ramos, Mario Vaquerizo, Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Boris Izaguirre, Cayetana Guillén Cuervo, Loles León y Miguel Ángel Muñoz.