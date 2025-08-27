Todo listo para 'Supervivientes All Stars': Mediaset anuncia la fecha de estreno del reality que debe rescatar su audiencia

Telecinco ya tiene fecha exacta para estrenar Supervivientes All Stars, la gran baza de la cadena para el otoño. El reality, que volverá a estar presentado por Jorge Javier Vázquez, reunirá a algunos de los mejores concursantes que han pasado por Honduras en las últimas ediciones. Esta vez, tendrán una nueva oportunidad para hacerse con el premio de ganador.

Mediaset lanzará Supervivientes All Stars el próximo jueves, 4 de septiembre. De esta manera, la cadena no espera más y arranca su esperado realily en la primera semana del mes para intentar salir cuanto antes de la crisis de audiencia por la que atraviesa, y que se ha visto recrudecida en agosto.

Jorge Javier Vázquez presentará las galas principales, mientras que Laura Madrueño se hará cargo de la emisión del reality desde Honduras. Sandra Barneda, por su parte, conducirá los debates desde donde se analizará todo lo que suceda en el formato.

Supervivientes All Stars pondrá a concursar en Playa Armonía y Playa Caos, los dos enclaves en los que se distribuirá la acción esta temporada, a un grupo de VIPS que repiten en Supervivientes. Jessica Bueno, tal y como adelantó Informalia, será una de las principales concursantes, junto con Gloria Camila, Iván González, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo y Rubén Torres, entre otros.

La idea de Telecinco es emitir Supervivientes All Stars durante el arranque de temporada, con una duración que muy probablemente se alargará hasta el mes de noviembre. Después, todo apunta a que la cadena estrenará Gran Hermano, cuya próxima edición ya está en marcha.