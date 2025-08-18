La hermana de Rocío Carrasco ha dado la sorpresa este lunes al anunciar que será concursante en la próxima edición de Supervivientes All Star. Gloria Camila, que regresó a Telecinco hace apenas dos meses tras haber sido vetada durante años en la cadena, pone tierra de por medio con la última polémica familiar: la custodia de Rocío, hija de José Fernando y Michu, fallecida el pasado 8 de julio por una crisis cardíaca. "Me preocupa lo que dejo aquí, mi padre y mis hermanos, no es una situación fácil pero confío en que todo se solucione", ha dicho.

El anuncio se ha hecho en Tardear, con Gloria Camila presente. Es la segunda concursante confirmada tras Jessica Bueno. La hija de Ortega Cano repite aventura, pues estuvo en Honduras hace 8 años. Aquella vez lo hizo acompañada por el que entonces era su novio, Kiko Jiménez, que incluso le pidió matrimonio en directo: "Entonces era una niña, tenía 21 años y una situación muy complicada fuera. Ahora voy con más fuerza mental", ha asegurado. "Además, entré acompañada y fue un gran error porque cuando uno falla, el otro se viene abajo", ha dicho.

Ahora su novio, Álvaro García, se queda en España: "Confío mucho en mi chico y él sabe que no voy a Honduras a ligar, no lo haría soltera y mucho menos teniendo pareja. Me preocupa cómo lo va a llevar él porque no está acostumbrado a esto". Asegura, además, que no será él quien la defienda en plató, pero no descarta que vaya a visitar al otro lado del mundo: "Quién sabe...".

Gloria, que fue la sexta expulsada en su primer Supervivientes, está decidida a llegar a la final: "Pienso mucho las cosas y lo más difícil allí es controlar la cabeza para que no se vaya a España y a todo lo que no puedes controlar aquí". Sabe que no será un reto fácil pero lo tiene claro y cuenta con el apoyo de su padre y sus hermanos: "La palabra abandono no está en mi vocabulario".

