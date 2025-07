Harta de los ataques de Tamara Rodríguez, hermana de Michu, contra los Ortega Cano tras el fallecimiento el pasado 7 de julio de la ex de José Fernando -madre de su hija Rocío (7)-, Gloria Camila ha dado un golpe sobre la mesa y se ha pronunciado por fin sobre el futuro de la pequeña tras salir a la luz que la gaditana habría expresado su voluntad de que la niña se quedase con el torero y su familia paterna si a ella le sucedía algo por los problemas de corazón congénitos que fallecía.

Después de que Tamara haya acusado a la influencer de no ocuparse ni preocuparse nunca por su sobrina, la hija de Rocío Jurado ha asegurado que, aunque no piensa entrar en ninguna guerra con la familia de Michu, siempre se ha desvivido por esa niña y su único objetivo en estos durísimos momentos tras la muerte de su madre es que a Rocío "no le falte cariño, no le falte absolutamente de nada y sea feliz".

Gloria Camila y Tamara, la hermana de Michu

Respecto al futuro de la menor, Gloria Camila apuntaba en TardeAR que es algo que tendrá que decidir un juez, valorando todas las opciones posibles para priorizar el bienestar de la niña, "un proceso largo con abogados del que yo no entiendo mucho".

Sin embargo, tras el programa de este lunes se ha sincerado ante las cámaras de Europa Press y, asegurando que lo único que quiere es "lo que sea mejor para la niña", ha confesado que ella estaría encantada de que Rocío se fuese a vivir con ellos a Madrid: "Por supuesto".

"Yo no voy a entrar tampoco en una guerra, hay una menor por medio y es lo que importa. Mi hermano ya ni se mete ni nada, mi hermano está en calidad de padre y lo único que le importa es el bienestar y la felicidad de su hija", ha revelado al ser preguntada por Europa Press sobre qué piensa José Fernando de los ataques de la hermana de Michu, y qué opina del frente que se ha abierto por la tutela legal de la pequeña.