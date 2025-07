Gloria Camila responde tajante a la hermana de Michu: "Lo único que nos importa es el bienestar de la niña"

La repentina muerte de Michu a los 33 años ha reabierto viejas heridas en torno a su relación con la familia Ortega Cano. Este viernes, su hermana Tamara se sentó en el plató de TardeAR para lanzarvarios reproches al clan, lo que ha provocado una reacción inmediata por parte de Gloria Camila. Este sábado, la hija de José Ortega Cano acudía al programa Fiesta, visiblemente afectada, y ha querido responder con firmeza, pero sin entrar en polémicas. Dolida por las insinuaciones, ha querido dejar claro que la relación con Michu era buena y que, en este momento, hay algo que está por encima de todo: "Lo único que nos importa es el bienestar de la niña", ha dicho en referencia a su sobrina Rocío, hija de Michu y su hermano José Fernando, de tan solo ocho años.

"Ha sido bastante chocante para todos. No hace mucho. Dos días antes estuve con ella", ha revelado, aún sin asimilar la noticia. La sobrina de Amador Mohedano ha explicado que la pérdida ha sido un duro golpe para toda la familia, y ha querido defender el vínculo que mantenía con la que fuera pareja de su hermano José Fernando: "Estábamos muy bien. He llegado a querer a María. Nos íbamos a comer. Estábamos muy bien. De decirnos 'te quiero'...", ha confesado.

La colaboradora se ha mostrado especialmente afectada al recordar cómo se enteró de la noticia: "Es una situación muy dolorosa. Estamos muy afectados. Me enteré por un primo que tengo. Yo había estado hablando por la tarde con María y él me preguntó si había pasado algo. Cuando se confirma es un palo terrible".

Además, ha querido responder con cierta incredulidad a las acusaciones vertidas por Tamara, la hermana de Michu, quien arremetió contra la familia en televisión este viernes después del funeral. "Si te digo la verdad, alucinada. Yo creo que no es ni el momento para hacer esto. Siempre he pedido respeto por la situación y luego porque no se lo merecen. Estuve además con ella comiendo días antes. Era una actitud totalmente diferente".

También ha respondido a las críticas por la presencia de la familia Ortega Cano en el funeral celebrado en Arcos de la Frontera: "Se ha criticado mucho que estuviéramos allí y yo tengo que decir que, a pesar de nuestros roces, nos hemos ido entendiendo". Lejos de querer polemizar, Gloria ha preferido cerrar filas y centrarse en lo verdaderamente importante: "Me da pena tanto por ella, porque tenía una vitalidad... Y luego obviamente por mi sobrina que es muy pequeña. Y yo que he vivido eso, vivir sin madre... No quiero que ella pase por lo mismo. Vamos a estar ahí juntos. Lo único que nos importa es el bienestar de ella. Estar para todo", ha concluido.