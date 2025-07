Tamara, la hermana de Michu, aclara que no existe ningún acuerdo para que la pequeña Rocío se la quede Ortega Cano y arremete contra Gloria Camila: "Nunca se ha ocupado de ella"

Tamara, la hermana mayor de Michu, fallecida el pasado lunes a los 33 años por un infarto, se ha sentado este viernes en el plató de TardeAR para hablar sin filtros sobre la difícil situación que atraviesa la familia. Michu, expareja de José Fernando Ortega Cano y madre de Rocío —la hija que tuvo junto al hermano de Gloria Camila y que ahora tiene 8 años—, fue despedida el jueves en un funeral celebrado en Arcos de la Frontera, al que asistió toda la familia Ortega Cano.

En su primera intervención pública tras la pérdida, Tamara ha roto el silencio para aclarar la situación en torno a la custodia de Rocío. "No hay nada escrito", ha insistido, desmintiendo cualquier acuerdo formal que permita que la niña quede bajo la tutela de Ortega Cano o Ana María Aldón. Según ha explicado, Michu solo expresó en su momento su deseo de que Rocío mantuviera un vínculo con la familia Ortega Cano, pero nunca llegó a firmar ningún documento legal que lo confirmara.

Sobre el día a día y la implicación de la familia Ortega Cano con la pequeña, Tamara ha sido tajante: "Ocuparse, no se han ocupado. Mi hermana era la que llevaba a la niña a Chipiona. Preguntaban, pero solo por compromiso". Y ha aclarado: "Ellos no se han ocupado de decir 'vamos a estar con la niña', 'qué le hace falta', no saben en qué colegio está... todo ha sido mi hermana de ellos no ha salido nada. A quien más me refiero es a Gloria Camila", expone. Por eso, ella y su madre quieren hacerse cargo de la pequeña, aunque esperan que Gloria Camila y el resto de la familia Ortega Cano también se involucren en su cuidado: "Queremos que la niña se quede con mi madre y conmigo, pero que su tía se preocupe también por ella".

En cuanto al distanciamiento que hubo en el tanatorio, ha apuntado: "Hubo distancia, sí. Ellos tienen que poner de su parte y preguntar, sobre todo por Rocío". De hecho, ha explicado que José Fernando Ortega Cano estaría de acuerdo con que la niña se quede con Tamara y su madre: "José Fernando ve mejor que Rocío esté con nosotras".

Tamara no ha dudado en abordar también la salud de su hermana y las circunstancias que rodean su muerte: "Hace dos meses que ella fue a una revisión de cardiología, le dijeron que el marcapasos no le funcionaba bien y que tenía que esperar… Por lo que yo sé, seguro que fue eso". La hermana apunta a que, de haber tenido la pila del marcapasos en condiciones, la tragedia podría haberse evitado.