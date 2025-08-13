El verdadero motivo de la discusión entre Gloria Camila y su novio en Cádiz: "Estábamos un poco nerviosos"

Mientras compagina su trabajo como tertuliana en TardeAR, noticia que adelantó este portal hace unos meses, Gloria Camila aprovecha sus días libres para escaparse a la costa gaditana, concretamente a El Palmar (Cádiz). Y no lo hizo sola: la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano disfrutó de Andalucía en compañía de su novio, el cantante Álvaro García.

Sin embargo, lo que en un principio parecía ser una escapada de desconexión derivó en una discusión entre los jóvenes en mitad de un aparcamiento público. En el vídeo, difundido este miércoles por TardeAR, vemos cómo Álvaro García alza la voz mientras Gloria Camila mira su teléfono móvil. Tras subir el tono, ambos caminan hacia el coche.

Tras ver el fragmento del vídeo, la ex de Kiko Jiménez ha defendido que, en cualquier relación, suelen generarse desacuerdos. "¡Menudo aburrimiento si una pareja no discute!", ha afirmado.

Acto seguido, ha aclarado que el motivo de la discusión con su chico era porque se habían quedado sin alojamiento. "Esa conversación viene porque estábamos un poco nerviosos porque habíamos cogido una casa en El Palmar, pero se nos cayó", ha reconocido.

Fue el pasado mes de mayo cuando Gloria admitió en el mencionado espacio de Telecinco la buena relación que mantenía con Álvaro. "Me siento cuidada y querida. Estoy bien, estoy tranquila, estoy estable", aseguró, aunque sin poner etiquetas.