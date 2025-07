Gloria Camila anuncia acciones legales contra Tamara, hermana de Michu: "Si no quiere perjudicar a la niña, debería dejar de hablar mal de la otra parte de la familia"

Gloria Camila está harta de la guerra familiar que se ha reabierto por la custodia de la hija de José Fernando, de 8 años, tras la repentina muerte de Michu a los 33 años. Un día después de que Tamara, hermana de la fallecida, asegurara que la hija de José Ortega Cano no se preocupaba por la pequeña y desvelara cómo es, según ella, en las distancias cortas, la joven ha decidido tomar cartas en el asunto y ha anunciado que emprenderá acciones legales contra Tamara.

"Si es su tutora, cómo dice, que eso hay que verlo, debería velar por su cuidado y la protección de esa niña y no ponerla aquí como su fuente de ingresos", ha manifestado la hija de Rocío Jurado en TardeAR.

Además, ha comentado que "las faltas de respeto"- en referencia a las declaraciones de Tamara de este lunes- eran "innecesarias", por lo que ha decidido "emprender acciones legales contra ella". "Dicho esto, no voy a entrar en nada más en estos temas, no voy a contestarle, no voy a decir nada, yo sé mi verdad y no tengo que demostrarle nada a ella ni a nadie", ha advertido.

Aprovechando su intervención, Gloria Camila ha asegurado que sí se preocupa por la hija de Michu, ejerciendo su papel de tía. "Ahora voy a estar mucho más. Yo solo miro por el bien de Rocío, que es lo único que me importa a mí y a los míos. Si Tamara no quiere perjudicar a la niña debería quedarse en casa, tranquila, con la niña y no hablar así de la otra parte de la familia", ha sentenciado.