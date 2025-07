La repentina muerte de Michu a los 33 años ha reabierto una guerra familiar por la custodia de la hija de José Fernando, de ocho años de edad. Aunque las últimas voluntades de la andaluza eran velar por el bienestar de la pequeña y que esta permaneciera con José Ortega Cano, la familia materna parece no estar de acuerdo con esa decisión.

Este lunes, Gloria Camila aseguró que se preocupaba y ocupaba de su sobrina después de que Tamara, hermana de Michu, le acusara de no interesarse por ella. "Mi único objetivo es que no le falte cariño, no le falte absolutamente de nada y sea feliz", aseguró la hija de José Ortega Cano en TardeAR.

Tras sus declaraciones, este martes ha sido el turno de Tamara, quien ha desmentido la versión de Gloria Camila. "De ella solamente ha tenido alguna llamada. De la vida de Rocío no sabe nada, solamente 4 fotos y 3 veces que ha estado en su casa. No sabe ni a qué colegio va, ni la academia de baile de flamenco", ha manifestado.

Aprovechando su intervención, la hermana de Michu ha dejado claro qué opina sobre la actitud de la hija de Rocío Jurado. "Es una mentirosa y tiene mucha maldad. Es muy falsa", ha reconocido.

En este contexto, los colaboradores del mencionado espacio le han preguntado a Tamara sobre cómo era su relación con su hermana Michu, ya que, durante estas últimas semanas, se ha comentado que no era del todo buena. "Yo tenía muchísima relación con mi hermana, todos los días", ha aclarado.

Sobre si conocía las últimas voluntades de su hermana, Tamara ha subrayado que "no hay nada firmado". "No hay nada firmado. La que firma como tutora legal cuando la niña nace soy yo. Yo firmé, lo que no sé es si tiene vigencia legal. Yo lo firmé en el hospital. La niña está con mi madre y conmigo", ha afirmado.