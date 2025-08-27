Mediaset y el dilema de 'First Dates': el programa de Sobera bate récord y se convierte en la excepción de Telecinco en su agosto más crudo

First Dates llegó hace diez años a Cuatro para intentar resolver el eterno problema que este canal tenía en el access prime time. Lo hizo, y lleva desde 2016 siendo su programa más exitoso, un formato competitivo que da la batalla cada noche en una de las franjas más temidas de la televisión, con rivales tan potentes como Pablo Motos y David Broncano.

Telecinco cogió prestado First Dates este verano para intentar taponar la fuga de audiencia que tiene en ese mismo tramo de la parrilla, un horario que también ha sido siembre su talón de Aquiles. Y lo cierto es que First Dates ha vuelto a dar la talla en el principal canal de Mediaset. Tanto que se ha convertido en una de las escasas fuentes de audiencia de un canal que está sufriendo una durísima crisis que se ha recrudecido este mes de agosto.

Este martes, First Dates ha batido su récord de audiencia del verano en Telecinco, con un 11,3% de share. Se ha impuesto a Viaje al centro de la tele (10,3% en La 1) y la reposición de El Hormiguero (10% en Antena 3). Eso sí, el buen dato del programa de Carlos Sobera no sirve para impulsar el prime time de Telecinco, porque la película Way Dawn se queda con un 7%, por detrás de Renacer (10,8% en Antena 3) y Dog House (10,6% en La 1).

En cualquier caso, First Dates es la única oferta de Telecinco que rebasa el millón de espectadores (1.054.000) y de las pocas que supera el doble dígito, junto con La mirada crítica (11,8%) y Vamos a ver (11,9%), que también están manteniendo el tipo durante las vacaciones. El resto de la parrilla está instalada en el unidígito. Las ofertas de prime time, como El rival más débil o Allá tú tampoco han funcionado.

¿Se quedará Telecinco con First Dates?

El desembarco de First Dates en Telecinco es una estrategia que, en principio, está pensada solo para los meses de verano, aunque su buen rendimiento en una cadena que está en mínimos reabre el debate sobre su futuro a partir de septiembre. ¿Se quedará Telecinco con First Dates en vez de devolvérselo a Cuatro? ¿Ha encontrado la solución para competir contra El Hormiguero y La Revuelta después de años de intentonas fallidas? ¿Qué margen de mejora tiene First Dates en Telecinco cuando Motos y Broncano vuelvan a la carga con toda su artillería?

A falta de un nuevo proyecto para esta franja (Babylon Show fue el último experimento), la opción de seguir tirando de First Dates está ahí, pero no hay que olvidar que en cuanto empiece la temporada, Telecinco podrá cubrir su access con el previo de las galas de Supervivientes All Stars y, más adelante, con Gran Hermano o La isla de las tentaciones, que ya demostró en su última edición que sí era un formato competitivo en esa franja.

Lo único cierto ahora mismo es que First Dates se ha convertido en una excepción dentro de una cadena que lo está pasando muy mal en agosto. Y hay una pregunta que es inevitable: ¿cómo sería la situación si no emitiera el programa de Sobera? A falta de cuatro días para acabar el mes, Telecinco acumula un 8% de share. Está muy por detrás de Antena 3 (12,2%) y La 1 (10,4%). Por su parte, Cuatro acumula un 5,3% que podría ser más si no hubiera cedido First Dates a su hermana mayor, a cambio de emitir unas reposiciones de Viajeros Cuatro que han sido mucho menos competitivas que el espacio de citas. De hecho, está a solo dos décimas de superar a La Sexta (5,5% en el promedio de agosto).