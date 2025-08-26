Ana Rosa da la clave de la crisis de audiencia de Telecinco y señala la "programación agresiva" de TVE

Ana Rosa Quintana prepara su regreso a Telecinco con una nueva temporada al frente de las mañanas de la cadena. La presentadora ultima estos días sus vacaciones y volverá el próximo 8 de septiembre con un horario más amplio para un magacín que abordará toda la actualidad, con un gran peso para la política, como es habitual.

Quintana siempre ha sido muy crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez, como ha demostrado habitualmente en sus editoriales, y parece que lo seguirá siendo, porque su opinión no ha cambiado este verano y sigue igual de combativa. "Pedro Sánchez está acabado y debe dimitir por el bien del país", explica en una entrevista. "No piensa en el país sino en su supervivencia, que es corta", asegura la comunicadora.

Ana Rosa es una pieza fundamental en Telecinco, una cadena que atraviesa una importante crisis de audiencia. "Es un año de cambios", opina la presentadora, que hace su análisis de la situación cuando le preguntan si la marcha de Sálvame está pasando factura al canal. "No. Lo que ha pasado factura a Telecinco fue la marcha de Pasapalabra, Pablo Motos... Tenemos un problema con los informativos precisamente por todo eso. Cuando teníamos Pasapalabra, el informativo lo lideraba Pedro Piqueras", analiza la presentadora. En este sentido, hay que recordar que Motos pertenecía a Cuatro (Mediaset) antes de su paso a Antena 3.

Sobre la guerra que mantienen Motos y Broncano, la presentadora cree que el presentador de Antena 3 lo ha hecho mejor esta temporada. "Ha sabido aguantar el tirón, no cambiar su formato y, al final, ha ganado", explica en El Mundo. Por otra parte, Quintana también responde sobre la que fuera su rival en las tardes, Sonsoles Ónega, y la situación a la que se enfrentan ahora las cadenas privadas con una TVE en auge. "Nuestra lucha el primer año fue absolutamente desigual con Sonsoles sin publicidad. Como les está ocurriendo ahora a muchos programas de Telecinco y de Antena 3 con una TVE con una programación agresiva y sin publicidad, lo que es muy complicado".

Así, en su vuelta a Telecinco, Quintana tendrá que competir contra los programas matinales de La 1 que están consiguiendo unos notables resultados este verano, con La hora de La 1 de Silvia Intxaurrondo y Mañaneros, de Javier Ruiz, en máximos.