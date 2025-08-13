Telecinco suda como nunca en agosto y se encomienda a Ana Rosa, Jorge Javier y Joaquín Prat para reflotar su audiencia en septiembre

Hace años, en televisión había tanto dinero que las cadenas gastaban incluso en agosto. Programas de verano, concursos estivales, galas al aire libre en sitios de playa… Eran otros tiempos. Ahora, los canales aprovechan el mes de menor consumo para apretarse el cinturón. Lo hacen todas, pero posiblemente Telecinco es la que más esté aprovechando este mes en ese sentido, aunque eso le esté generando un gran problema de audiencia, porque en agosto acumula un pobre 8,2% de cuota media.

La cadena ha estrenado Volando voy, volando vengo y Agárrate al sillón, pero el resto de la oferta tiene un perfil mucho más bajo. Así, ha sacado del cajón entregas de Allá tú o la serie Desaparecidos, y ha estrenado Asesina a sueldo. De Viernes ha comenzado a emitir refritos y Socialité ha sido cancelado, provocando un importante agujero en la mañana de los fines de semana y en el informativo al que telonea.

Lo que está claro es que Telecinco se encomienda a la nueva temporada para intentar reflotar esta situación. El nuevo curso que emprenderá el canal principal de Mediaset tendrá novedades en casi todas sus franjas y los grandes protagonistas serán caras que llevan años en la cadena: Ana Rosa Quintana, Jorge Javier Vázquez y Joaquín Prat ejercerán de pilares de la emisora.

Ana Rosa será la protagonista de las mañanas después de haber recuperado esta franja el pasado mes de febrero. Su magacín durará más tiempo y ocupará la parte central del primer tramo horario del día, entre las 9.00 y las 13.30. Antes, irá La mirada crítica y, después, Telecinco ofrecerá una versión reducida de Vamos a ver con Patricia Pardo.

Las tardes quedarán en manos de Joaquín Prat, que se pondrá al frente de un nuevo programa que relevará a Tardear. Producido por Unicorn, la compañía de Ana Rosa, el formato tendrá política, actualidad, corazón y realities, los contenidos que forman la espina dorsal de todo magacín. Prat estará acompañado por César Muñoz y María Ruiz. En las tardes de Telecinco está confirmada la continuidad de Jorge Javier Vázquez con El Diario, a quien Cristina Lasvignes le está guardando muy bien el sitio, mientras que Eugeni Alemany tendrá que seguir haciéndose un hueco con Agárrate al sillón, un concurso que está manteniendo el tipo en sus primeras semanas de emisión (9,3% el lunes, su mejor dato) frente al todopoderoso Pasapalabra.

En prime time, Telecinco apostará por la joya de la corona: Supervivientes. El reality más visto de la televisión, que cada año consigue unas audiencias estratosféricas, regresa con una versión All Stars que se alargará probablemente hasta noviembre, momento en el que arrancará la nueva temporada de Gran Hermano. Supervivientes ocupará, previsiblemente, tres noches a la semana, y el resto quedarán en manos de Bailando con las estrellas, la serie La Agencia, una producción liderada por Javier Gutiérrez, Marta Hazas y Manuela Velasco, o De Viernes.

Queda por saber qué pasará con First Dates. Telecinco se ha apropiado este verano del exitoso dating show de Carlos Sobera. Ha funcionado igual de bien que en Cuatro, aunque el segundo canal está pagando las consecuencias tras perder su programa de más éxito. Es probable que First Dates regrese a Cuatro teniendo en cuenta que Telecinco suele solucionar su access con la emisión de un previo de las galas del reality de turno, en este caso, Supervivientes.