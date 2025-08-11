Terelu Campos no puede más y rompe a llorar en su día más duro desde que volvió a Telecinco como presentadora

Terelu Campos vivió este fin de semana uno de sus momentos más complicados en Fiesta desde que ha recuperado su faceta como presentadora en el programa del fin de semana de Telecinco. La sección que conduce dentro de este magacín, Aires de Fiesta, homenajeó a Rocío Dúrcal, una de las cantantes más recordadas de la música española, y la conductora acabó entre lágrimas.

Terelu Campos no pudo contener la emoción cuando escuchó a Mercedes Durán y Guillermo Martín cantar los éxitos de la artista. En concreto, la presentadora se rompió cuando entonaron Amor eterno, un tema escrito por Juan Gabriel que tiene un significado especial para la familia Campos.

"Sabía que me iba a ocurrir", dijo Terelu Campos cuando logró recomponerse de la emoción que acababa de vivir en el programa de Telecinco. Acto seguido, cuando terminó la actuación, la presentadora explicó a la audiencia por qué era una canción tan especial para ella y su familia. "Esta canción era muy importante para mi madre, tanto que hasta fue la que elegimos para su funeral, es muy emocionante y muy duro para mí escuchar esta canción", comentó.

Terelu Campos ha recuperado este verano su faceta de presentadora a través de la sección Aires de Fiesta que conduce en el magacín que Telecinco ofrece sábados y domingos por la tarde. Como hacía María Teresa en el programa Qué tiempo tan feliz, Terelu repasa la trayectoria de grandes artistas del panorama musical con la participación de algunos colaboradores.