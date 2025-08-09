Carmen Borrego pilla a Terelu Campos en bikini "al natural" y lo enseña sin filtros en 'Fiesta'

La guerra de bikinis y filtros entre las hermanas Campos sigue dando juego, pero esta vez con mucho sentido del humor y nada de malos rollos. Carmen Borrego ha compartido en exclusiva para Fiesta —el programa donde Terelu presenta una sección especial mientras Emma García está de vacaciones— una foto "al natural" de la madre de Alejandra Rubio, capturada en un espontáneo momento de playa en Málaga. Una instantánea que choca con la reciente portada en la que Terelu posa en bikini. De hecho, Informalia ya publicó que ella misma puso como condición que a las imágenes se le aplicaran filtros, aunque también adelantamos que la primera sorprendida con el resultado, hasta el punto de no reconocerse, fue ella.

"Ay, fíjate… la arruga del bañador", ha bromeado Terelu al ver la foto, mientras su hermanísima no ha dudado en lanzarle un piropo: "Estás estupenda". La mayor de las Campos, con mucha gracia, ha añadido: "Si alguien sabe de Photoshop, que me quite esas arrugas del bañador…".

La conversación ha girado en torno al uso excesivo de filtros y retoques en las fotos. Borrego no se ha cortado y ha soltado: "La realidad está sobrevalorada…", antes de confesar: "Me da coraje que mujeres que son tremendas se pongan filtros, chicas, dejad algo para las que no podemos lucir sin".

Terelu, desde su propia experiencia, ha añadido con tino: "La luz en una foto es lo más importante". Y no ha dudado en criticar el abuso: "Está sobreutilizadas [los filtros y las ediciones]. Veo a chicas monísimas súper editadas y pienso, '¿pero por qué se hacen eso?'…", se ha sincerado.

La operación estética a la que le gustaría someterse

El pasado fin de semana, la hija de María Teresa Campos confesó que le gustaría pasar por quirófano para hacerse unos retoques en concreto, aunque el pavor que siente debido a su historial médico por sus dos cánceres, es mayor.

"Yo me podría haber operado y me podría cuidar más la cara. Tengo 60 años y no me meto bótox ni cosas de esas, pero esto de aquí me lo quería hacer un poco", expresó entonces.

Y en este sentido, sentenció: "He sufrido tanto en un quirófano porque no tenía más remedio, que dar el paso de entrar voluntariamente me da pavor. También pienso que tenemos que envejecer. Yo no puedo pretender tener la cara que tenía con 30 años, también quiero que se note que he vivido y que quiero vivir".