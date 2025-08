Terelu Campos admite que exigió que retocaran sus fotos en bikini: "Solo le he pedido a la revista que me igualase el tono de piel"

Terelu Campos renuncia de momento al amor: "No quiero complicarme la vida a estas alturas, ni vivir con un hombre, ni tener relaciones íntimas. Prefiero no engañar a nadie", se sincera. "Estoy muy feliz yendo y viniendo a Málaga, pero muy agradecida de que sigan contando conmigo y disfrutando de mi nieto", comenta. Y se muestra agradecida porque se acuerden de ella en las televisiones: este verano presenta la segunda parte de 'Fiesta', dedicada a la nostalgia.

Sobre su posado en Lecturas, admite que pactó que lo retocaran pero dice que no mucho... (¿vas a creerla a ella o alo que ven tus ojos?)

"Trabajé durante tres años como para Lecturas y como parte de ese contrato, Luis Pliego, el director, me pidió el posado y ahora ya se ha quedado como una costumbre. Yo no le doy mayor importancia y pensé que este año al haber participado en Supervivientes, no les interesaría, porque estaría muy vista. Por eso también este año no me he tapado nada, porque me parecía una estupidez cubrirme los brazos o la tripa si la gente ya me ha visto en el reality", explica a la periodista Pilar Vidal en Abc. "Solo me he tapado con el bikini porque me siento insegura y solo lo uso en la piscina de mi casa de Málaga", aclara. "Solo le he pedido a la revista que me igualase el tono de piel pero la gordura que tiene mi cintura es la real, los brazos... todo", se defiende tras los numerosos comentarios sobre el exceso de retoque que se han sucedido tras la publicación de una exclusiva sobre la que no confirma el precio pero que las fuentes consultadas estiman "entre 15.000 y 25.000 euros".

Así titulábamos hace días tras los comentarios surgidos por el evidente exceso de retoque digital que en Lecturas, como ahora confirma la protagonista en Abc, han aplicado a la portada del ya famoso posado veraniego, adelantado por Informalia el pasado 15 de julio. La propia portada rezaba: "Terelu llega a los 60 mejor que nunca", aunque había quien matizaba: "Sí, pero gracias al Photoshop". Pero una cosa son los comentarios en redes sociales y otra lo que realmente piensa ella. Pero una cosa es lo que ademite en público, hablado para un periódico, y otra lo que ha dicho fuera de micro: "Ni ella misma se reconoce", nos confesaban fuentes cercanas a la propia presentadora.

De hecho, Terelu, que siempre ha insistido en que no se retoquen en exceso sus posados, y aunque no lo reconozca en público (no muerde la mano que le da de comer) está bastante molesta con el resultado, por mucho que le quite hierro a la sobrada del Photoshop, y por su amistad con el director de la revista. Sin embargo, considera que se han pasado de rosca. "No entiende por qué la han retocado tanto, ya que considera que no era necesario, y que podrían haberse evitado los comentarios ridiculizándola, muchos de los cuales —aunque le duela— tienen cierta justificación", nos dicen. "Todo el mundo la ha visto recientemente en Honduras, sin una pizca de maquillaje, tal como es ella". Ella misma lo ha dicho en Abc, y además insiste en que pidió que las tocaran un poco pero solo para igualarle el tono de la piel.

Comparación con sus otros posados o el de su hermana

Le costó muchísimo dar el paso de participar en Supervivientes. No solo por su enfermedad, que debía estar controlada al milímetro, sino porque suponía estar en bañador durante semanas. "De hecho, al principio se ponía falditas, y cuando ganó confianza terminó quitándoselas", nos explican. Por eso, al verse tan modificada en las fotos, "se ha sentido incómoda", según comenta una persona que ha hablado directamente con ella: "No porque no se guste, sino porque cree que se les ha ido la mano y no hacía falta". Terelu tiene línea directa con el director de la revista, y así se lo ha hecho saber, según nos apuntan. "El interés estaba en las fotografías, pero con tanto retoque, como ella misma dice, la gente se siente engañada. Y de quien se ríen no es de la revista, sino de Terelu", nos subrayan. La comparación con sus otros posados o el de su hermana puede verse aquí:

En cualquier caso, Terelu atraviesa una buena racha laboral y sobre todo tiene la ilusión del nieto que le ha dado su hija. Además de estar sobre las tablas con la obra Santa Lola, ha regresado a primera línea con una sección fija en Fiesta los fines de semana. De cara a septiembre, se muestra ilusionada con la posibilidad de continuar presentando, algo que desea profundamente. No hay que olvidar que la hija de María Teresa Campos dejó de ser presentadora de un plumazo: conducía Sálvame Deluxe y, de un día para otro, fue sustituida por María Patiño. Desde entonces, Terelu se ha ganado la vida como colaboradora en distintos espacios, primero en TVE (como contertulia o concursante de Bake Off) y después en Mediaset como presentadora, superviviente (de lujo y muy bien pagada), entrevistada o colaboradora.