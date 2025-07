Terelu Campos vende su exclusiva por esta cifra pero a cambio de que le pongan filtros en las fotos y la celebra junto a su hija y Carlo Costanzia

Desde que les vimos disfrutando de unos días de descanso en Ibiza junto a Mar Flores, la gran pregunta que ha habido en los platós de televisión estos días era si Alejandra Rubio y Carlo Costanzia viajarían hasta Málaga para compensar la balanza familiar pasando tiempo con el nieto y con la otra abuela, o sea, para pasar unos días al lado de Terelu Campos este verano. Y sí, a se han desplazado hasta el la capital de la Costa del Sol para apoyar a la abuela y estar al lado de la presentadora de televisión en uno de los momentos más especiales de su vida.

Este miércoles, 30 de julio, la primogénita de María Teresa Campos actúa en Auditorio Municipal de Benalmádena con su obra de teatro 'Santa Lola' y, su hija y su yerno estarán presentes en el debut como actriz de Terelu en su tierra. La ex de Pipi Estrada, acompañada por su hija y Costanzia se dejaba ver este martes paseando por las calles de Málaga, aprovechando el tiempo en su tierra natal horas antes de actuar. A lo largo de estos días, Alejandra ha tenido que lidiar con las especulaciones que han tenido algunos colaboradores de televisión sobre el supuesto pacto del padre de su hijo con el paparazzi para vender el falso robado a espaldas de ella, como dijo Lequio.

Las imágenes de Terelu por la calle se suman a las de la portada de Lecturas, donde la hemos visto en bikini, un posado al que que algunas fuentes ponen precio: "Entre 15.000 y 25.000 euros", nos dice un experto en el sector. "Pero les ha hecho precio con la condición de que le pongan un filtro y revisara ella las fotografias", nos explican. "Lo negarán o guardarán silencio pero basta mirar las imágenes para comprobar el filtrazo que llevan", nos comentan.

La "traición" de Terelu a TVE

Con o sinfiltro, lo cierto es que a poco más de un es de cumplir sus primeros 60 años, Terelu se ha quedado estupenda tras pasar por Supervivientes. La temporada no se le ha dado mal: cambió TVE por Mediaset, después de José Pablo López la recogiera en la Corporación Pública tras el cierre de Sálvame. La colocó los fines de semana en Corazón con Jordi González y Anne Igartuburu, la dio varias mañanas entre semana, y hasta la puso de participante en Bake Off con su amiga Rocío Carrasco o Ana Boyer, entre otras celebrities. Pero Terelu abandonó TVE y a sus ex compañeros de Sálvame, con quienes se las ha tenido mientras existió La Familia de la Tele. Puede decirse que la hija pródiga fue de las pocas personas procedentes del universo Sálvame que fueron readmitidas en la cadena Fuencarral. Mientras las María Patiño, Belén Esteban o Kiko Matamoros deambulaban por TVE, Terelu recibió una oferta "muy buen", nos matizan, de Mediaset. Primero fichó por Deviernes, donde ocupó una de las sillas como periodista, luego fue a Supervivientes a cambio de una cifra milllonaria, además de bolos como entrevistada en el mismo DeViernes, con todo tipo de condimentos familiares: de su hermana a su hija, de su papel como abuela a la relación con su yerno, etc, etc. Y este verano vuelve a ejercer como presentadora como sustituta los fines de semana de Emma García en Fiesta, en magacín que produce Ana Rosa Quintana. Por si todo este chorro de trabajo bien remunerado fuera poco para aplacar las deudas de Terelu, de ven en cuando se marca un extra de dinero como el que le supone esta portada de Lecturas que, con filtros o sin ellos, venderá muchas revistas a quienes en las playas quieren solo una cosa: no pensar por un momento en nada importante.

Trabajar los fines de semana permite a Terelu pasar su verano a caballo entre Madrid y su casa de Málaga. En Lecturas, además de lucir palmito retocado, asegura que no tienen "ningún problema" con la vivienda. "Antes me cabreaba... No me puedo pasar el día desmintiendo imbecilidades", remata sobre los rumores que conflictos sobre la propiedad. Sobre la familia, no oculta su disgusto cuando atacan a su hija, Alejandra Rubio, y dice con rotundidad: "Como me atacaban a mí para hacer año a mi madre". Y de su hija, a su nieto Carlo, de seis meses, fruto de la relación de Alejandra con Carlo Costanza. "Soy una abuela por desarrollar (...) He sido una abuela más ausente de lo que me hubiera gustado. Cuando me desarrolle, ya verás."

De portada a portada

Hablando de la familia, la presentadora reconoce que es "horroroso" entrevistar a los suyos: "Lo más difícil. La última vez que estuvo mi hermana sufrí mucho". Carmen también sale a la palestra en la entrevista de Lecturas y comenta que lo más increíble que se ha dicho es que tuviera una "mala relación" con ella. Hace solo dos semanas era Borrego quien ocupaba la portada de Lecturas con un retrato en bañador. Ambas son aficionadas a las exclusivas bien remuneradas, claro.

La hija mayor de Teresa Campos posa en bañador, en distintos modelos y lo hace recostada en una tumbona, de pie y sentada en una silla en el jardín. "Es la primera vez que poso sin taparme, con el bikini me siento insegura. Solo me lo pongo en la casa de mi madre, en Málaga". También aborda su enfermedad del cáncer, de cómo vivió su recuperación y cómo cambió su relación con el sexo masculino. Hasta confesar que llevaba nueve años sin mantener relaciones sexuales y la que se armó... "¡Qué catetismo. No puedo con eso. Eso de que si una no tiene un hombre o una mujer no es feliz... Qué gilipollez es!", reflexiona en Lecturas y añade: "No me gustan las mujeres, nunca he tenido deseo por ninguna".