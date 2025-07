Espléndida Terelu, a punto de cumplir 60: "Es la primera vez que poso sin taparme, con el bikini me siento insegura"

Terelu Campos está a punto de cumplir 60. Soplará velas este 31 de julio. La hermana de Carmen Borrego celebra este cumpleaños con trabajo y con un posado veraniego en bañador. "La primera vez que poso sin taparme", dice. Terelu, que presenta el programa de corazón de los fines de semana de Telecinco desde el sábado 26 en relevo de Emma García de vacaciones, habla largo y tendido para la revista Lecturas de todos los papeles de su vida: como mujer, como profesional, como madre y como abuela. Habla de amor y de sexo y lanza un "echo de menos los besos y los abrazos de un hombre".

Terelu pasa su verano a caballo entre Madrid y su casa de Málaga y aprovecha para asegurar que no tienen "ningún problema" con la vivienda. "Antes me cabreaba... No me puedo pasar el día desmintiendo imbecilidades", remata sobre los rumores que conflictos sobre la propiedad. Sobre la familia, no oculta su disgusto cuando atacan a su hija, Alejandra Rubio, y dice con rotundidad: "Como me atacaban a mí para hacer año a mi madre".

Hablando de la familia, la presentadora reconoce que es "horroroso" entrevistar a los suyos: "Lo más difícil. La última vez que estuvo mi hermana sufrí mucho". Carmen también sale a la palestra en la entrevista de Lecturas y comenta que lo más increíble que se ha dicho es que tuviera una "mala relación" con ella.

Espléndida en el reportaje fotográfico, la hija de Teresa Campos posa en bañador, en distintos modelos y lo hace recostada en una tumbona, de pie y sentada en una silla en el jardín. "Es la primera vez que poso sin taparme, con el bikini me siento insegura. Solo me lo pongo en la casa de mi madre, en Málaga".