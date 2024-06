Alejandra Rubio reaparece tras el encuentro de Carlo Costanzia y Terelu Campos en televisión: "No hay que forzar las cosas"

No han pasado ni 48 horas desde que Carlo Costanzia (31) se sentó en el plató de Santi Acosta y Beatriz Archidona para responder a las críticas que ha recibido estos días por vender a golpe de exclusiva que va a ser padre junto con Alejandra Rubio (24). En su entrevista en Telecinco-donde también habló de cómo se enteró del embarazo y de cómo se lo han tomado sus padres- el hijo de Mar Flores coincidió con su 'suegra' Terelu Campos, con quien tuvo un azucarado encuentro.

Un par de días después de la entrevista del joven en el que parece ser su programa de cabecera, Alejandra Rubio ha reaparecido este domingo y ha aclarado si vio a su novio en ¡De Viernes!. "Lo vi, pero no te voy a decir nada porque ya sabes que me toca por trabajo contestar lo que tengo que contestar. Todo genial", ha manifestado la nieta de María Teresa Campos ante las cámaras de Europa Press.

Sobre la reciente incorporación de Terelu en Mediaset, Alejandra ha asegurado que se alegra mucho por su madre. "Me alegro mucho por ella porque es una pedazo de profesional", ha señalado la sobrina de Carmen Borrego.

No obstante, a juzgar por sus declaraciones, parece que a la joven no le hace especial ilusión la posibilidad de compartir plató con su progenitora. "Yo ya he trabajado con ella. Que diga la vida si tenemos que coincidir, tampoco hay que forzar las cosas", ha sentenciado.

Alejandra Rubio, contagiada de Covid en pleno embarazo

Alejandra Rubio ha reaparecido este domingo con una mascarilla, ya que en pleno embarazo se ha contagiado de Covid. La noticia la adelantó Sandra Aladro el pasado miércoles en Vamos a ver. "Hace muy pocos minutos que Alejandra acaba de llegar a su casa, llegaba muy angustiada, nerviosa y con mascarilla. Ha pedido que no la grabasen porque tiene covid, está lógicamente muy preocupada en su estado, pues es muy angustioso", desveló la periodista.