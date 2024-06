Un azucarado encuentro con Terelu y un tenso rifirrafe con José Antonio León: así gana Carlo Costanzia 40.000 euros

Menos de dos horas ha estado el novio de Alejandra Rubio sentado en el sofá blanco impoluto de De Viernes. Ha respondido a las críticas recibidas estos días, ha disparado contra Alessandro Lequio y Ana Rosa Quintana, ha contado cómo se enteró del embarazo, cómo se lo han tomado sus padres... Pero todo ha quedado 'eclipsado' por los dos grandes momentazos de la noche: su azucarado encuentro con Terelu Campos, nueva y flamante colaboradora del programa, y un tenso rifirrafe con José Antonio León.

Primero la suegra, que ha estado viendo la entrevista del 'yerno' desde una sala privada. No ha intervenido en ningún momento pero una vez en el plató, ha abrazado con cariño al novio de Alejandra y le ha agradecido lo bien que trata a la niña: "Como padre, saber que tu hija está con alguien que la respeta, que la cuida, que la quiere, que la protege... es maravilloso. Gracias", ha dicho con voz entrecortada. Muy sonriente, ha asegurado que Carlo ha estado muy calmado y muy correcto: "Como yo esperaba, hasta el final que ha sido un poco más tenso pero también es normal".

La futura abuela Terelu Campos y Carlo Constanzia juntos en ¡DeViernes!



Y la 'culpa' de esa tensión ha sido de José Antonio León. El periodista ha preguntado a Carlo por su ex novia, Jeimy, a la que presuntamente pidió una segunda oportunidad cuando ya estaba con Alejandra, algo que el italiano desmiente. Afirma que ella solo quiere subirse al carro de la fama para ganar dinero ("y comprarse el coche que se ha comprado") y León respondía: "Pero si es lo mismo que haces tú. ¿Tú puedes hacerlo y otros no?". "Yo nací famoso", zanjaba él.

Ya con Terelu al lado, Carlo retomaba el 'pique' con Léon: "No sé por qué tienes esa inquina contra mí", decía el hijo de Mar Flores. "A lo mejor quieres conocer a Jeimy, te paso el teléfono". Una 'broma' que no ha hecho ninguna gracia al periodista: "Tanta educación que dices tener, espero que retires eso porque tengo a mi mujer en casa desde hace tres años. Y yo no hablo de mi vida privada, no soy yo el que ha cobrado 40.000 euros por sentarme ahí", ha dicho muy airado mientras Patricia Pérez trataba de calmarlo. Finalmente, Terelu ha mediado: "Carlo, estar aquí sentado es muy difícil, pero estar ahí y hacer preguntas incómodas también. José Antonio es maravilloso y su mujer, Rocío, que yo la quiero mucho, también, pero a veces nuestro trabajo también es ese y con educación se puede preguntar absolutamente todo".