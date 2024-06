Carlo Costanzia no deja títere con cabeza y arremete contra Ana Rosa y Lequio: "Vendió a mi madre porque a la suya no pudo"

El novio de Alejandra Rubio se ha sentado en el plató de Bea Archidona y Santi Acosta para hablar sobre su próxima paternidad con la hija de Terelu Campos. Con calma pero mucha ironía, ha respondido a todas las preguntas de los colaboradores y a las críticas que tanto él como su novia han recibido en los últimos días: "Lequio es un personaje cansino. No hay necesidad de insultar y decir si Alejandra tiene cara de pedo, no sé si él se ha mirado al espejo. Él hubiera vendido hasta a su madre, bueno, vendió a la mía, entonces no es el mejor para opinar sobre lo que vendemos o no".

Pero en conde italiano no ha sido el único que ha nombrado Carlo con nombres y apellidos: "Ana Rosa, si me estás viendo, con la edad y la experiencia que tienes, qué poca educación para dar algunas opiniones. Ha dicho palabras feas sobre un embarazo y no hay necesidad ninguna", ha dicho enfadado mientras los colaboradores le pedían respeto para la gran comunicadora. "Estoy hablando con respeto, pero ella dice que vivimos a golpe de exclusivas y yo he trabajado mucho como actor y modelo antes de mis problemas judiciales".

El hijo de Mar Flores ha zanjado: "Nuestra decisión, en vez de criticada, debería ser valorada, la de una mujer que decide tirar para adelante con una criatura a pesar de las circunstancias y los problemas. Eso dice mucho de la mujer que es y de la gran madre que va a ser, otros hubieran desechado la idea". Y ha añadido: "Y para todos los que me dan consejos de dormitorio, creo que ya soy mayorcito para decidir si me pongo protección o no".

"La idea de la exclusiva fue mía"

Con actitud más relajada y sonriente, ha contado también cómo se gestó la exclusiva que ha revolucionado la crónica social: "La idea de hacer la exclusiva fue mía, porque para que hablen otros ya lo cuento yo. Nosotros no tenemos vida privada, todo lo que hacemos es público y para que se filtre de una manera fea preferimos hacer una cosa bonita y positiva", ha comentado. "Ella me dijo que quería contarlo en su programa, pero yo no como de su programa y prefería hacerlo de otra manera. Ella lo entendió y lo hicimos".

Descarta, además, que la motivación fuera el beneficio monetario: "No era una cuestión de económica, detrás hay dinero y a quién no le gusta, pero no fue la principal motivación".

Carlo ha contado también cómo se enteró de la noticia: "Alejandra estaba en el baño con la prueba y me gritó '¡Ven aquí! Fui corriendo y estaba muy nerviosa, traté de tranquilizarla y le dije que tomaríamos la decisión correcta". Asegura que fue "un shock" y que tuvo miedo: "En un primer momento hay vértigo. Es completamente lícito estar un poco asustado sobre todo cuando eres joven y no tienes la estabilidad necesaria. Me impactó y se me pasaron muchas cosas por la cabeza, la responsabilidad que esto conlleva, que es la mayor de mi vida".

"Mi madre será una abuela guapísima y con mucha clase"

El actor italiano ha confirmado que su madre, Mar Flores, se enteró del embarazo solo un día antes de publicarse la exclusiva, a diferencia de Terelu, que lo supo dos meses antes: "No significa que no me fíe de mi madre, lo he decidido así, Alejandra ha tenido sus tiempos para contárselo a su familia y yo he tenido los míos". Y ha añadido: "Mi madre se entera un día antes de que salga la exclusiva, al igual que toda la familia y amigos de mi parte. No tenía miedo de filtraciones, simplemente lo hice así. Me hubiera gustado decírselo en persona y ver su reacción pero no me dio tiempo. Después he hablado largo y tendido con ella y será una abuela guapísima, preciosa y con una clase tremenda".

Su padre, asegura, fue el que mejor se lo tomó: "Reaccionó mejor de lo que yo me esperaba, con ilusión y alegría dentro de que es algo prematuro, pero muy bien".

Carlo ha dado la cara por sus padres y también por sus suegros: afirma que Terelu les avisó y pidió su aprobación para hablar del embarazo en De Viernes y que las declaraciones de Alejandro ("Qué le vamos a hacer, es lo que hay") no le parecen negativas: "No conozco al padre de Alejandra pero no creo que haya dicho nada malo, me parece la reacción normal de un padre que quiere proteger a su hija y quiere lo mejor para ella. ¿Que le parece pronto? A todos nos ha parecido pronto".