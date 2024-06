El monumental cabreo de Alejandra Rubio con Terelu Campos: "La madre no le avisó de que hablaría del embarazo en televisión"

El embarazo de la joven tertuliana ha puesto patas arriba a la familia Campos. Alegría, sorpresa, preocupación, ilusión... y también tensión. Porque a Alejandra Rubio no le hizo ninguna gracia que su madre se sentara en el plató de De Viernes solo dos días después de su exclusiva en Hola para hablar del embarazo de la hija y aseguran, además, que ni siquiera la avisó: "Alejandra se enteró de que su madre iba a la tele por una 'promo' del propio programa".

Alejandra aseguró el pasado martes en Así es la vida que su madre le había avisado de su entrevista el mismo día a través de un mensaje de guasap y apuntó: "No tiene que pedirme permiso, ella puede hacer lo que quiera". Pero según TardeAR, las cosas no sucedieron exactamente así: "La hija cubrió a la madre y Terelu mintió. No avisó a Alejandra, ella se enteró de que su madre hablaría de su embarazo en televisión cuando vio una promoción de Telecinco", ha dicho Marisa Martín Blázquez. "Alejandra se enfadó muchísimo", ha añadido.

Terelu no ha tardado en desmentir la noticia. Muy, muy enfadada, ha negado que no avisara a Alejandra, ha negado que su hija se enterara de su presencia en De Viernes por una 'promo' y ha negado que existiera ningún enfado entre ellas. "Ella puede decir lo que quiera, pero yo mantengo mis informaciones", ha respondido Marisa.

Lo cierto es que no están siendo días fáciles para Alejandra ni tampoco para Terelu. Ambas se han situado en el ojo del huracán por comercializar con la noticia del embarazo cuando hace solo unos meses se mostraban rotundas con sus respectivas afirmaciones: "Jamás venderé mi vida privada" (decía la primera) y "No me pertenece hablar de la vida de mi hija" (la segunda). Su decisión es legítima y respetable, sus contradicciones no tanto. Muchos han tachado de "soberbia" a la más joven de las Campos, que llegó a compararse con su abuela, y a ella le ha sentado a cuerno quemado: "Me dan vergüenza mis compañeros".