El descomunal cabreo contra Terelu Campos de sus (ex) compañeros de TVE tras dejarles plantados

Ya lo veíamos avanzando: Terelu Campos estaba negociando su vuelta a Telecinco, pero hasta el momento, por discrepancias económicas, según nos cuentan, no se había materializado. Y es aquí donde el bombazo del embarazo de su hija, Alejandra Rubio, que se anunció hace apenas una semana, ha jugado una buena baza para que la mayor del clan se siente, a partir del próximo viernes, a destripar a quien haga falta en De Viernes. Desconocemos el caché que le han cerrado pero nos dicen que está muy por encima del de sus compañeros. Seguiremos investigando.

Lo que sí sabemos es que este fichaje de Terelu por Mediaset ha sentado fatal en la Corporación Pública, donde Pedro Sánchez pidió que se le abrieran las puertas cuando la echaron hace justo un año de Sálvame, como al resto de sus compañeros, Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban o Kiko Hernández, entre otros. Según nos cuentan, Terelu no ha soltado prenda de su marcha hasta que su fichaje ha salido publicado. Ha sido entonces cuando la madre de Alejandra Rubio ha recibido una llamada de sus jefes para confirmar la noticia y ella ha admitido que se "divorciaba" para casarse de nuevo con su antigua cadena.

Esta es la segunda vez que Terelu Campos deja plantados a sus compañeros de Televisión Española en algo más de una semana. La primera vez fue nada más publicarse en Hola la noticia del embarazo de su hija, Alejandra Rubio. Al día siguiente, jueves, 20 de junio, la hija de María Teresa Campos fue citada para acudir a su puesto en Mañaneros. Por supuesto, declinó asistir y tampoco lo hizo el viernes. También trabaja en Fuencarral Carmen Borrego quien, en nombre de su hermana, como representante, ya le cerró su primera entrevista en exclusiva con De Viernes. Pero las llamadas desde la cúpula de Televisión Española no se hicieron esperar. Los jefes llamaron a Terelu para darle un ultimátum, como ya contamos en este digital, y finalmente se presentó de mala gana en DCorazón el sábado, después de haber hecho su primera intervención el día anterior en la cadena de la competencia, donde cobró un abultado caché. No fue fácil que se sentara el sábado. Campos puso condiciones; entre ellas, que los compañeros con los que se sentara fueran de su cuerda y no hablar de la vida delictiva del padre de su nieto, Carlo Constanzia. Todo se cerró el mismo viernes por la tarde y finalmente Terelu respondió a las preguntas de Jordi González y Anne Igartiburu. El espacio, que normalmente no goza de buena salud en lo que a audiencia se refiere, logró aquel sábado con Terelu hablando del embarazo de su hija el mejor dato de la temporada: un 8,6% de share. También es verdad que ahora DCorazón es algo más corto y TVE está on fire gracias a la Eurocopa. Y también es cierto que el domingo Jordi González y compañía se despeñaron hasta un patético 6%, un dato aún más terrible si tenemos en cuenta que la media de La 1 el domingo superó el 11%.

Ahora, tanto en Mañaneros, donde la esperaban la próxima semana, como en DCorazón están que trinan con Terelu, porque ellos le tendieron la mano cuando no aportaba audiencia ni era noticia. Todo la mano amiga del presidente del Gobierno, y ahora se han quedado sin ella de la noche a la mañana. "No han gustado las formas", nos dicen desde Televisión Española. "Las cosas se pueden hacer bien o mal y Terelu no las he hecho bien". Pero también nos dicen que se alegran de que se haya ido porque iba "con unos aires de superioridad que caía mal".