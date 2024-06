Alessandro Lequio le hace un traje a Terelu Campos: "Su secretaria le sostenía el cenicero"

El embarazo de Alejandra Rubio ha recrudecido la guerra de reproches entre el clan Campos y Alessandro Lequio. Desde que la nieta de María Teresa Campos anunció su maternidad a golpe de exclusiva hace algo más de una semana, el conde italiano ha sido muy crítico con cada movimiento de Alejandra. En plena tormenta mediática con el embarazo de la sobrina de Carmen Borrego, el ex de Ana Obregón ha sacado trapos sucios sobre el pasado de Terelu Campos.

En Vamos a ver, Alessandro Lequio se ha referido a Terelu como 'La ceniceros'. Acto seguido, Carmen Borrego ha sacado las uñas por su hermana y ha pedido "respeto". Lequio, por su parte, no se ha quedado ahí y ha sacado su teléfono móvil para leer en voz alta un mensaje que recibió de un periodista donde relata, al detalle, la historia de Terelu y la 'leyenda del cenicero'.

"Así fue lo del cigarrito, época de Con T de Tarde [Telemadrid], época de Gallardón. Su secretaria todavía recuerda cómo sostenía el cenicero, creo que se llamaba Cristina, aunque no estoy seguro. Todos, absolutamente todos, lo recuerdan", ha manifestado el padre de Aless Lequio.

Al escuchar a su compañero de sofá, la madre de José María Almoguera ha salido en defensa de su hermana. "Si tú tienes una secretaria personal, que pagas tú y no la empresa, en televisión sabemos todos que no se puede fumar, hay una publicidad que sales a fumar, pues esta persona te tiene una Coca-Cola y el cenicero preparado. ¡No es lo mismo a que te sujete el cenicero!", ha señalado Carmen.

Tras la justificación de Borrego, Lequio ha vuelto a la carga y se ha levantado para representar la escena según él fue: "¡Pero si lo he visto yo con mis ojos! ¡Que yo lo he visto! Mira, en sastrería, ahí con la secretaria y Terelu diciéndole: '¡Ven aquí!'. Eso lo hemos visto todos, no solo yo".