"¿Me vas a hablar a mí de dramas?": el toque de atención de Lequio a un compañero tras lo que dice de Carmen Borrego y su hijo

Pese a que ahora la gran protagonista del clan Campos es Alejandra Rubio por su embarazo, la tensa relación entre Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera, tampoco es un asunto que haya quedado aparcado porque está lejos de apaciguarse. De hecho, hasta Gustavo El Chófer - que tiene muy indignadas a las Campos - ha vuelto a sacar a la palestra el tema. "Que se pregunte por qué se aleja su hijo de ella", llegó a decir en Socialité, entre otras declaraciones que han molestado profundamente a Carmen.

"Le pediría que respete la relación, o no relación, mía con mi hijo porque el sufrimiento es grande", ha dicho sobre el que fuera la mano derecha de su madre este martes en Vamos a ver. Este lunes, ya achacó su última crisis nerviosa a las palabras que tanto Gustavo como la amiga de su madre Meli Camacho pronunciaron contra ellas tras la misa que las hermanas organizaron a la matriarca del clan Campos.

En el plató se ha debatido si el bebé de Alejandra Rubio servirá para tender puentes entre madre e hijo, y sobre una posible reconciliación, Carmen ha reiterado que ella no pierde la esperanza: "Me duele y me dolerá hasta el día que me muera porque es mi hijo, y yo seguiré ejerciendo de madre hasta el día que me muera porque no he hecho nada y porque él sabe que me va a tener sí o sí". Y ha sentenciado: "Estoy segura que las aguas volverán".

Alessandro Lequio, al respecto, ha dejado a un lado sus rifirrafes con ella y ha señalado: "Ojalá esto sirva para que os reajustéis toda la familia, a lo mejor esto es la excusa perfecta para que las cosas vuelvan a su sitio. Y esto lo digo especialmente por ti, porque no me gustaría que la alegría de tu sobrino nieto se viese ensombrecida con tu dolor de abuela".

Y Carmen le ha contestado: "En los últimos días, no me importa decirlo públicamente porque se me ve, he tocado fondo. Yo he esperado, he puesto distancia, he hecho todo lo que he podido... A mí me cuesta conciliar el sueño, a mí me cuestan muchas cosas". En este punto, Pepe del Real ha empatizado: "Los dramas de una mala relación entre una madre y un hijo...".

Y ha sido este comentario el que ha provocado la profunda indignación del padre de Aless y Clemente Lequio: "¿Me vas a hablar a mí de dramas?". Y tras repetirlo malhumorado y en tono alto, ha añadido sobre Borrego y su hijo: "Esto es algo que se puede solucionar".