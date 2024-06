Carmen Borrego responde al ex de Alejandra Rubio tras insinuar que puede ser el padre de su hijo: "Reventado"

A todos los frentes abiertos que tienen las hermanas Campos se sumó este miércoles la exclusiva de Alejandra Rubio (24) y Carlo Costanzia (31) anunciando su embarazo. Carmen Borrego, el padre de ella, Mar Flores... Todos ellos ya se han pronunciado públicamente al respecto. Tampoco han tardado en alzar la voz los ex de ambos.

"Yo también estoy flipando. Lo que me sorprende es que lo haya vendido ella que no vende nada de su vida", ha dicho Jeimy, ex novia del modelo y actor italiano que ya saltó a la palestra mediática cuando Carlo decidió hablar de los dramas de su vida familiar en De Viernes.

Alberto, joven que asegura ser ex de Alejandra, también ha dicho en una conversación telefónica con Vamos a ver: "Mientras sea verdad que está de tres meses y no de cinco...", ha señalado, insinuando algo que ha molestado, y mucho, a Carmen Borrego.

La hermana de Terelu le ha contestado en directo: "Los ex son ex por algo, y tú no entras ni en la categoría de ex". Y ha rematado: "Lo que está claro es que el hijo no es tuyo y nos da exactamente igual lo que pienses. Puedes seguir hablando, pero me pareces un reventado". Y lo ha vuelto a remarcar: "Lo que está claro es que él no es el padre".

Los jóvenes salen desde febrero, y poco después, Informalia pilló a Alejandra comprando un test de embarazo. Algo que ella negó, y ahora... Bebé en camino. El bebé, además, nacerá con un pan debajo del brazo. Por la exclusiva en Hola, la colaboradora de televisión y el hijo de Mar Flores y Carlo Costanzia di Costiglioli - que sigue cumpliendo condena por un delito de estafa - ya se han embolsado un buen pellizco. Tanto es así que Lequio puso una cifra: "Se habla de 85.000 euros". El conde lanzó una batería de dardos a Alejandra y Carlo y también ha ido en la misma línea este jueves, hasta el punto de que Borrego le ha espetado: "Si lo que pretendes es que hable mal de mi sobrina...".