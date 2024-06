Al padre de Alejandra Rubio no le hace gracia ser abuelo: "Esto es lo que hay... ¡qué vamos hacer!"

Un embarazo siempre es una buena noticia... o no. El de Alejandra Rubio, desde luego, dejó ojipláticos a sus padres, Terelu Campos y Alejandro Rubio. Ambos están muy unidos a su única hija y la apoyarán en todo lo que necesite. Por supuesto, adorarán a su futuro nieto o nieta. Pero la primera reacción no fue, precisamente, dar saltos de alegría. De hecho, la tertuliana ya ha superado los tres meses de gestación y sus progenitores todavía están haciéndose a la idea: "Esto es lo que hay, qué vamos hacer", ha dicho resignado el empresario.

Son las primeras palabras del ex de Terelu Campos tras la exclusiva de su hija y su 'yerno'. En plena calle y muy amable ha respondido a las preguntas de la prensa y se ha mostrado tranquilo pero no demasiado contento: "Creo que son demasiado jóvenes y se lo he dicho a ella", ha asegurado. "Supongo que han pensado mucho en esta decisión y han optado por lo más conveniente". Alejandro ha desvelado que mantiene poca relación con Terelu, por lo que no ha hablado con ella de la buena noticia, y ha zanjado: "Si mi hija es feliz es lo más importante para mi. Tiene una edad y tiene capacidad de tomar sus propias decisiones".

Terelu, por su parte, no ha dado declaraciones este miércoles. "Ella flipó", ha dicho Alejandra. "Al poco tiempo de hacerme la prueba, me preguntó que qué me pasaba. Me notaba rara y muy nerviosa. Por eso, mientras estábamos hablando de otra cosa, se lo solté de sopetón. Lo entendió todo y se emocionó mucho".

La que sí se ha mostrado de verdad feliz ha sido Carmen Borrego, que hasta se ha ofrecido a criarlo: "La llegada de un bebé nunca es una mala noticia ni un drama", ha dicho. "Yo hablo muchísimo con mi sobrina, aunque la gente piense que no, y ella siempre ha querido ser mamá, y una mamá joven. Creo que los niños hay que tenerlos cuando hay tanto amor. Muchas veces los niños se tienen para solucionar problemas. Ellos lo tienen enamorados". Y ha añadido: "María Teresa Campos se hubiera vuelto loca".