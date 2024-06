La familia Campos crece. Y es que la pequeña del clan, Alejandra Rubio, está embarazada. La joven, de 24 años, ha anunciado la noticia a golpe de exclusiva. Asegura que está embarazada de cinco meses y que tanto ella como su novio, Carlo Costanzia (31) están muy felices. Al final resulta que sí era cierto que la nieta de María Teresa Campos acudió a comprar un test de embarazo el pasado mes de marzo, tal y como avanzó Informalia. Atendiendo a las declaraciones de la influencer, por aquel entonces su madre no tenía ni idea de lo que le esperaba. "Flipó", ha revelado ahora Alejandra.

El hijo de Mar Flores y la sobrina de Carmen Borrego llevaban dos meses juntos cuando supieron que esperaban un bebé. No obstante, Alejandra cuenta a la revista -que habría pagado una buena fortuna por llevar este anuncio en sus páginas- que ambos siempre habían querido ser padres. También confiesa que se enteraron durante un viaje a Jávea con amigos, viaje que coincide con la exclusiva que lanzó este digital. Tras la escapada, Terelu fue conocedora de la noticia. Se la dio su propia hija.

La colaboradora de Así es la vida cuenta que su madre ya "notaba algo", y es que Alejandra pasa mucho tiempo en casa de Terelu: "Al poco tiempo de hacerme la prueba, me preguntó que qué me pasaba". "Me notaba rara y muy nerviosa. Por eso, mientras estábamos hablando de otra cosa, se lo solté de sopetón. Pensé: 'Ahora o nunca'", confiesa. Terelu lo "entendió todo" y "flipó", confiesa, pero después "se emocionó mucho".

Cabe decir que Carlo también menciona a su suegra en la entrevista. "Terelu es una suegra superguay, una supersuegra. A su padre no lo he conocido", apunta. De la comunicadora, su hija dice: "Mi madre me dijo que se había ido una vida y ahora viene otra -en relación al fallecimiento de María Teresa Campos-. Va a traer mucha alegría a la familia".

Sobre sus preferencias, él comenta que desea "una niña". "He pensado que puede ser un niño, pero son intuiciones", reacciona ella, por si parte. "Si es niña, no creo que sigamos con la tradición de llamarla Teresa, aunque sé que a mi madre le haría mucha ilusión", zanja.