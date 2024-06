La curiosa intrahistoria del embarazo y millonaria exclusiva de Alejandra Rubio: cómo y cuándo se enteró

Alejandra Rubio está embarazada de tres meses y medio y se asoma a la portada de la revista Hola, a golpe de exclusiva, para anunciar que está muy feliz con la llegada de su primer bebé, fruto de sus "casi cinco meses" de relación con Carlo Costanzia, primogénito de Mar Flores. ¿Qué otra cosa iban a hacer con sus vidas estos tortolitos más que vender su vida cambio de dinero? Los niños, lo que ven en casa...

Cuando hace justo ahora tres meses y medio nos encontrábamos a la nieta de María Teresa Campos en una farmacia cercana a su casa y a la de su madre, comprando varios tests de embarazo, lo contamos. Ella no tuvo el valor de negarlo pero se reía cuando sus compañeros de programa en Telecinco le trasladan la pregunta. Si no lo estaba, tenía ya sus dudas. Pero es que justo ahora dice que está de 14 o 15 semanas. "Estamos muy contentos con la noticia, la verdad", confiesa también el hijo de Mar Flores. Tanto él como su novia comparecen en programas de televisión a cambio de dinero, o en portadas, y sin embargo la hija de Terelu se echa las manos a la cabeza en la propia revista que le ha comprado su embarazo de la repercusión mediática que iba a generar semejante bombazo.

"Va a ser increíble", se lamenta Alejandra con un ligero resoplido, resalta Antonio Diéguez en el semanario que se apunta el tanto de dar el exclusivón, el mismo que ella negaba y protegía. "Tengo pánico, pánico. Te lo juro", repite la propia hija de Terelu Campos cuando explica su agobio y preocupación. "Hay gente muy dañina y, cuando se conozca mi embarazo, sé que le van a sacar el lado negativo y la parte oscura, aunque no la haya". Es una buena y hermosa noticia traer una criatura al mundo. Por tanto, convertir en abuelas a Terelu y Mar Flores también lo es. Pero además ese bebé viene con varios panes bajo el brazo. Porque el tsunami no solo vale el cheque que ha entregado Hola al actor y s la sobrina de Borrego. Es una noticia que eleva sus cachés y los de toda la caterva de familiares y personajes que rodean esta faceta patria del teatrillo que nos distrae. Con esto, sube pan. Ahora todos tendrán algo más que decir, algo por lo que indignarse, un detalle que negar, o una exclusiva de la que reírse, aunque luego resulte ser cierta, como ocurrió cuando descubrimos que Alejandra Rubio andaba mirando si estaba embarazada a mediados de marzo.

"Me va a dar mucha pena, porque, al final, esta noticia es algo bonito. Pero siempre hay alguien intenta empañar la felicidad de los demás y es triste", reitera Alejandra para rellenar su exclusiva, haciendo relación a su edad y al poco tiempo que lleva de noviazgo con Carlo. "Lo de ser tan joven me parece una tontería porque siempre he dicho que quería ser madre joven y me veo más madre ahora que con treinta y siente años", afirma.

El hijo de Mar Flores, famoso por ser hijo de su madre y de su padre, por ser actor, y ir ser delincuente, también se consolida como personaje gracias a esto. Podrá quedarse para siempre con Alejandra y comer perdices o no pero siempre será el padre de su bebé, igual que será el hijo de Mar Flores. Él también es consciente de la tormenta mediática que supone haber vendido este embarazo: "Me da igual cómo se lo tome la gente. Pero va a ser una bomba", confiesa el personaje, para luego decir: "Cualquier cosa que tiene que ver con nosotros o nuestra familia ya es un bombazo, así que imagínate con esta noticia…".

"Me van a dar por todas partes porque siempre he dicho que no hago exclusivas", reconoce la hija de Terelu Campos antes de justificar su incoherencia y de practicar ese principio según el cual los principios se cambian si el precio es bueno: "Es un noticia que quiero contar yo", se excusa.

A principios de febrero, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia comenzaron su historia de amor. La hija de Terelu, de 24 años, y el hijo de Mar Flores, de 31, van a ser padres a pesar del poco tiempo de relación. Confirman que por las fechas en que descubrimos que ella compraba test de embarazo estaban en ello: en diciembre serán madre. "Estoy de tres meses y casi dos semanas. Todavía no sabemos si es niño o niña", confirma ahora además de explicar cómo lo lleva. "Al principio, no fue fácil. De repente, el cuerpo empezó a hacer cosas raras… Cansancio, muchas náuseas", aclara. También habla de que ha cambiado la talla de sujetador y del cambio físico que va experimentando: "Una barbaridad. Sobre todo, el pecho", matiza. Sobre los antojos, dice que le ha dado por el chocolate. Alejandra no le va a dar el gusto a su madre de ponerle al bebé Teresa si hay niña: "Sé que le haría mucha ilusión, pero me gustan los nombres más rebuscados, menos comunes", avanza. "Si es niño, sí me gustaría que se llamara Carlo. Pero habrá que decidirlo entre los dos", añade el futuro padre.

A cerca de cinco meses de relación, Alejandra y Carlo se enfrentan al gran reto que cambiará sus vidas para siempre. Ninguno de los dos oculta sus nervios, pero la hija de Terelu también confiesa que encuentra en el actor e hijo de Mar Flores una persona que le transmite una gran paz. 'Nunca la había sentido en la vida", confiesa la colaboradora de televisión, que también quiere ser actriz

Dice la propia Alejandra que en marzo "salió una noticia de que estaba embarazada, pero no era verdad". Pero la noticia que salió fue que había comprado test de embarazo. Luego, la hija de Terelu confirma que descubrió que estaba a los dos meses de relación y que está de tres meses y medio. Echen ustedes cuentas.

Se lo comunicaron primero a Terelu

"A mi madre se lo dije la primera. Es que estoy muy unida a ella y voy a su casa casi cada día: a comer, merendar, cenar", dice. Y es que sin duda Terelu notaba algo. "Al poco tiempo de hacerme la prueba, me preguntó qué me pasaba. Me notaba rara y muy nerviosa. Tampoco le hablaba como siempre. Igual estaba más a la defensiva. Por eso, mientras estábamos hablando de otra cosa, se lo solté de sopetón", recuerda. "Ahora lo entiendo todo", dijo Terelu. "Mi madre no entendía por qué me estaba comportando así. Después, ya me dijo que, fuera lo que fuera, tomáramos la decisión que tomásemos, iba a estar con nosotros y nos apoyaría. Mi madre es increíble", comenta su hija. "Al principio, flipó, claro. Normal, su hija le dijo que estaba embarazada y la iba a hacer abuela. Pero, luego, se emocionó mucho. Con mi padre esperé un poco más", admite. "Fue distinto. Fue reacción de un padre con su hija. Se puso nervioso. Es normal, porque soy su niña y, de repente, le descuadró todo. Pero ahora está súper contento", señala.