Lydia Lozano habla de la extraña actitud de Terelu en TVE antes de publicarse la exclusiva de Alejandra Rubio embarazada: "No es normal"

"Es un día complicado, triste", dijo Terelu Campos este martes en Mañaneros (TVE), donde colabora y coincide con Lydia Lozano. La hija de María Teresa Campos lo decía por su madre, que habría cumplido 83 años y tan solo un día antes, el lunes, fue recordada en una misa organizada por la familia en Pozuelo de Alarcón (y que no estuvo exenta de polémica).

Sin embargo, este miércoles Lydia ha recordado cada uno de los gestos y palabras de la hermana de Carmen Borrego en los últimos días y ha sacado sus propias conclusiones.

Según ella, su tristeza también estaba relacionada con la portada con la que hemos amanecido. Tanto es así que la colaboradora de Ni que fuéramos Shhh ha dicho en el programa de María Patiño: "Yo creo que la cara de cabreo en la misa era por esto". Y ha añadido: "No era normal".

Fue la propia Lydia la que, cuando el piloto de la cámara estaba apagado, le preguntó este martes por su actitud: "No es normal cómo saliste de la iglesia", le dijo, a lo que Terelu le respondió: "No me gusta ser el centro de atención". Y Lozano ha recordado: "Entonces me gira la cara y mira hacia Cantizano".

Así las cosas Lydia piensa que Terelu no solo estaba así por su madre, sino por la exclusiva de este miércoles en Hola protagonizada por su hija y el hijo de Mar Flores.

Alejandra habla de su madre

En su entrevista, Alejandra (que está embarazada de tres meses y desde hace cinco sale con Carlo Costanzia) ha hablado de la reacción que tuvo su madre cuando le contó la buenanueva. Ha contado que su madre ya "notaba algo", y es que Alejandra pasa mucho tiempo en casa de Terelu: "Al poco tiempo de hacerme la prueba, me preguntó que qué me pasaba". "Me notaba rara y muy nerviosa. Por eso, mientras estábamos hablando de otra cosa, se lo solté de sopetón. Pensé: 'Ahora o nunca'", confiesa. Terelu lo "entendió todo" y "flipó", asegura, pero después "se emocionó mucho".

Cabe decir que Carlo también menciona a su suegra en la entrevista. "Terelu es una suegra superguay, una supersuegra. A su padre no lo he conocido".

Hay que recordar que antes de que la relación de los dos jóvenes se conociera en febrero, Terelu no habló bien de Carlo en su blog de Lecturas. Hizo referencia a las intervenciones del joven en Telecinco sacando los trapos sucios de su familia: "Soy madre y si viera a mi hija en un plató de televisión hablando de su padre o de mí sería el mayor fracaso de mi vida. Si Alejandra manifestara algún dolor por el que haya pasado, alguna incomprensión o alguna incapacidad por ser yo su madre me rompería aún más la vida", escribió.