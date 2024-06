Mar Flores fue la última en enterarse del embarazo de su hijo Carlo y Alejandra Rubio: "Le impactó"

Alejandra Rubio (24) y Carlo Costanzia (31) esperan un bebé. Ambos lo han confirmado a golpe de exclusiva tres meses después de que este digital pillara a la hija de Terelu Campos (58) comprando varios test de embarazo. El resultado, tal y como se puede deducir, dio positivo, aunque se guardaron la noticia hasta ahora. La joven reconoce que, cuando le contó a su madre que estaba embarazada, esta "flipó". Y lo mismo le ocurrió a Mar Flores (55). Ella fue la última en enterarse del bombazo.

"Primero se lo dije a un par de amigos. Cuando ya vimos que el embarazo iba bien, se lo conté a mis padres. Fue hace como dos semanas o un poco más, casi a la vez. Se dio el caso de que antes vi a mi padre e, inmediatamente después, a mi madre. Me lo quería quitar de en medio cuanto antes. Obviamente, mi padre también flipó. Pero me dijo que era nuestra decisión y que nos apoyaría al cien por cien", avanza el intérprete en su entrevista a Hola.

Su madre reaccionó de la misma manera. "Bueno, a ella le impactó un poco más, pero se lo tomó muy bien. Se puso supercontenta y nos dijo que nos iba a apoyar en cualquier cosa. Fue muy bien, la verdad. Mejor de lo que yo esperaba (ríe)", añade el modelo, que se niega a llamar "abuela" a su madre. "Son madres en otra fase, llamémoslo así", apunta, metiendo a Terelu en la ecuación.

Alejandra tardó menos tiempo en contarle la verdad a su madre. Lo hizo poco después de volver de Jávea, donde los jóvenes se enteraron del embarazo. La colaboradora de Así es la vida reconoce que, por aquel entonces, su madre ya "notaba algo", y es que Alejandra pasa mucho tiempo en casa de Terelu: "Al poco tiempo de hacerme la prueba, me preguntó que qué me pasaba". "Me notaba rara y muy nerviosa. Por eso, mientras estábamos hablando de otra cosa, se lo solté de sopetón. Pensé: 'Ahora o nunca'", confiesa. Terelu lo "entendió todo" y "flipó", confiesa, pero después "se emocionó mucho".

Sobre su suegra, Carlo - que sigue cumpliendo condena por un delito de estafa relacionado con la compraventa de coches de lujos -solo tiene halagos. "Terelu es una suegra superguay, una supersuegra. A su padre no lo he conocido", apunta. De la comunicadora, su hija dice: "Mi madre me dijo que se había ido una vida y ahora viene otra -en relación al fallecimiento de María Teresa Campos-. Va a traer mucha alegría a la familia", dice. Alejandra también está encantada con Mar, aunque le dio mucha "vergüenza" conocerla.