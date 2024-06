Alessandro Lequio está perplejo desde que a primera hora de este miércoles saliera la revista del saludo con Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en su portada, anunciando que están esperando un hijo. Los dos harán abuelas a Terelu Campos y Mar Flores, uniendo familiarmente a dos de las mujeres más mediáticas del país.

Hay que recordar que tras el anuncio del embarazo ha quedado demostrado lo que adelantó Informalia. Ella, que tiene 24 años, visitó hace exactamente tres meses una farmacia y compró varios test de embarazo, tal y como contamos en exclusiva entonces. ¿Adivinan de cuánto dice que está? Carlo, que tiene 31años, y la nieta de María Teresa Campos no llevan mucho más tiempo de relación, ya que cuando ella quiso saber si estaba embarazada llevaban dos meses de historia de amor.

Lequio, azote público de ambos desde que comenzaran su relación, ha hablado en Vamos a ver de dicho test de embarazo: "El rumor que me llegó era más que cierto. En la entrevista niega que comprara ese test de embarazo. Yo me reafirmo en esa información. No soy Pitágoras pero si hacemos cálculos...". También ha hablado del pastizal que Alejandra y Carlo han cobrado por la exclusiva del bombo y no se ha cortado con otra batería de dardos hacia ellos: "Deberíamos darnos la enhorabuena entre todos porque es un embarazo que vamos a llevar todos. Lo vamos a ver día a día, minuto a minuto... El bautizo y todo lo que conlleva tener un hijo".

Lequio ha recordado que Alejandra va diciendo por los platós que no quiere hablar de su noviazgo con el italiano. Sin embargo, ahora recula y ofrece esta exclusiva: "Cuando ella habló de principios, principios que ahora se van a tomar por saco". En este sentido, ha dicho tajante: "Espero que no ponga cara de pedo cada vez que le preguntemos por la evolución. Ni ella ni su familia".

Desde que se conociera su relación y especialmente desde que el conde publicara aquel mensaje que indignó profundamente a los enamorados ("Las mejores familias tienen una oveja negra, pero cuando una familia es todo un rebaño de ovejas negras es que algo falla"), la guerra mediática entre el tertuliano de Telecinco y los enamorados no ha hecho más que caldearse.

Costanzia ha insinuado en sus entrevistas de la misma cadena que es porque le tiene manía debido a la polémica que protagonizó con Mar Flores en los 90: "Le tolero muy poco, solo sabe gritar", llegó a decir sobre él. "Déjame, no te necesito como padre", dijo ella tras los consejos del ex de Ana Obregón para que se alejara del joven Carlo, que sigue cumpliendo condena por un delito de estafa relacionado con la compraventa de coches de lujo.