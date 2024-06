Carmen Borrego, a Alejandra Rubio tras conocer su embarazo: "Yo te lo crío"

Crece el clan Campos. Alejandra Rubio ha anunciado a golpe de exclusiva que espera un bebé con Carlo Costanzia, una noticia que llega tres meses después de que Informalia desvelara la visita de la hija de Terelu Campos a una farmacia de Madrid para comprar varios test de embarazo. A la espera de conocer nuevas declaraciones de los futuros papás tras hacer caja con la revista del saludo, Carmen Borrego ha contado cómo recibió la noticia la familia, dado que la joven tiene 24 años y lleva únicamente cinco meses con el actor. Hay quienes creen que la decisión de seguir adelante con el embarazo es precipitada, pero Borrego resalta que lo más importante es que el bebé crezca en un entorno "de amor", y su sobrina y Carlo "están enamorados".

La hija menor de María Teresa Campos ha explicado en Así es la vida que "la llegada de un bebé nunca es una mala noticia ni un drama". "Yo hablo muchísimo con mi sobrina, aunque la gente piense que no, y ella siempre ha querido ser mamá, y una mamá joven", ha expresado en el plató, donde ha revelado, además, cuál fue la primera respuesta que dio a su sobrina cuando esta le contó a Borrego que iba a ser tía abuela: "Yo le dije: Yo te lo crío'".

La madre de José María Almoguera ha salido en defensa de la influencer -con quien tuvo fuertes discrepancias familiares hace no tanto - por la desconfianza que ha generado, entre algunas personas, su futura maternidad. "Creo que los niños hay que tenerlos cuando hay tanto amor. Muchas veces los niños se tienen para solucionar problemas. Ellos lo tienen enamorados", ha apuntado, sin querer revelar cuál fue la reacción directa de Terelu. Eso sí, afirma que en la familia "no hay ningún drama" y que María Teresa Campos "se hubiera vuelto loca".

"Esta noticia le habría hecho tan feliz... Ella siempre decía a sus nietos que quería ser bisabuela. Hoy en concreto me acuerdo mucho de ella", ha señalado. "Yo fui madre a los 23 años y me casé de penalti", ha añadido, subrayando que Alejandra "no tiene 15 años" y que "es más madura de lo que la gente piensa". Sandra Barneda ha salido en su defensa: "Alejandra es una mujer libre e independiente". El programa ha informado, además, que los jóvenes habrían informado del embarazo a sus respectivas familias el pasado 1 de junio.

La reacción de Terelu Campos y Mar Flores

Alejandra y Carlo llevaban dos meses juntos cuando supieron que esperaban un bebé. No obstante, Alejandra ha contado a Hola -que habría pagado una buena fortuna por llevar este anuncio en sus páginas, dicen, incluso, que hasta 85.000 euros- que ambos siempre habían querido ser padres. También confiesa que se enteraron durante un viaje a Jávea con amigos, viaje que coincide con la exclusiva que lanzó este digital. Tras la escapada, Terelu fue conocedora de la noticia. Se la dio su propia hija.

La colaboradora de Así es la vida ha explicado que su madre ya "notaba algo", y es que Alejandra pasa mucho tiempo en casa de Terelu: "Al poco tiempo de hacerme la prueba, me preguntó que qué me pasaba". "Me notaba rara y muy nerviosa. Por eso, mientras estábamos hablando de otra cosa, se lo solté de sopetón. Pensé: 'Ahora o nunca'", ha confesado. Terelu lo "entendió todo" y "flipó", asegura, pero después "se emocionó mucho".

La reacción de Mar Flores fue muy similar, según ha contado el propio Carlo en sus declaraciones: "A ella impactó un poco más (que a su padre, Carlo Costanzia), pero se lo tomó muy bien. Se puso supercontenta y nos dijo que nos iba a apoyar en cualquier cosa. Fue muy bien, la verdad. Mejor de lo que yo esperaba".