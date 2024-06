Kiko Hernández estalla y responde a Terelu Campos y Carmen Borrego tras la misa: "En nombre de tu madre dejadla en paz vosotras"

"En nombre de mi madre os pido que paréis. En nombre de mi madre os ruego que respetéis la memoria de mi madre, que tanto os quiso y tanto os ayudó. ¿La habéis querido? Demostradlo", ha implorado Carmen Borrego este martes en Vamos a ver tras las polémicas que han aflorado a raíz de la misa en honor a su madre que se celebró este lunes en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Estas declaraciones y la actitud de Terelu Campos, que se mostró antipática y airada ante la prensa, han molestado profundamente a los colaboradores del sucedáneo de Sálvame. Especialmente a Kiko Hernández y Kiko Matamoros.

"En nombre de tu madre dejadla en paz vosotras. Ya está bien", ha espetado Hernández sobre las declaraciones de Carmen. "Callaos vosotras que solo habláis de vuestra madre por pasta. Os movéis por pasta, por exclusivas y no engañáis a nadie. Si la estáis sacando a pasear vosotras, todo el santo día con 'mi madre' en la boca. Qué pesadez", ha señalado.

Matamoros, a su vez, ha dicho: "En nombre de tu madre, respeta y ten cariño a las amigas de tu madre. Demuéstraselo a las amigas de tu madre que ahora están llorando", ha dicho sobre Meli Camacho, que le ha mostrado a Beatriz Cortázar su indignación por lo "ninguneada" que se sintió durante la misa a la comunicadora.

No contento, Hernández ha apostillado después: "¿Sabéis el problema qué tenéis. Que estáis tiesas, que no tenéis un duro. Que habéis vendido la casa de mamá Campos y os lo habéis fundido. Que tenéis que vender la casa de Málaga, habéis subastado los muebles y aún así estáis tiesas, porque gastáis el triple de lo que ganamos".

En este sentido, ha reprochado lo que para él son excentricidades de las Campos: "Nos gusta tener chófer, nos gusta tener asistentas, cenas todos los días a los restaurantes, que nos traigan la comida... Entonces no salen los números. Y por mucho que vendas y vendas, al final te quedas sin un puto duro", ha sentenciado. Poco antes, el tertuliano también ha insinuado que Carmen y Terelu podrían sorprender este miércoles con una nueva exclusiva con la que hacer caja: "No quiero ser mal pensado y que mañana tengamos una portada con el gancho de haber hecho esta misa".

Las Campos contra 'Ni que fuéramos Shhh'

La guerra entre el programa y las Campos está especialmente caldeada desde que Terelu no se sumara con ellos en esta aventura de Ni que fuéramos Shhh y se abriera una brecha mediática entre ella y Belén Esteban, que no se ha terminado de apaciguar pese a la reconciliación pública que protagonizaron en casa de Joaquín Torres. Hernández está desatado contra Terelu en los últimos días y dice sentirse muy dolido porque siente que no están dando su lugar a las personas que María Teresa quería, entre ellas él. La familia no envió invitaciones a la misa en honor a su madre alegando que se trataba de un acto privado, lo que también provocó el enfado de la princesa del pueblo, que hasta última hora estuvo esperando ser invitada por las Campos a este homenaje.