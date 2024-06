Televisión La seria advertencia de Belén Esteban a Terelu tras no ser invitada a la misa por María Teresa Campos: los de 'Sálvame', indignados

La semana que viene se celebra una misa en honor a la matriarca del clan Campos

Los trapicheos de Terelu Campos y Carmen Borrego en el próximo homenaje a su madre

Nadie en el plató de Ni que fuéramos Shhh ha recibido (de momento) la invitación para asistir a la misa funeral en honor a María Teresa Campos, que tendrá lugar a comienzos de la próxima semana en la Parroquia Santa María de Caná, en Pozuelo de Alarcón. Ni Terelu Campos ni Carmen Borrego se han puesto en contacto con sus excompañeros de Sálvame para que asistan a este homenaje a la veterana periodista, que falleció a los 82 años en septiembre del año pasado.

Tras la indignación generalizada, la princesa del pueblo ha leído este jueves, en directo, el mensaje que le ha enviado a su excompañera: "Hola Terelu, ¿qué tal? Me he enterado de la misa. ¿Me podrías decir dónde va a ser y a qué hora? Gracias".

La excolaboradora de Telecinco ha aclarado que ella tiene intenciones de presentarse en la parroquia (reciba o no contestación de Terelu): "Yo voy a la misa de María Teresa Campos que la quería y me quería muchísimo", ha insistido. "Me pondría en el último banco", ha aclarado, eso sí, con intenciones de guardar el respeto.

"A mí me daría vergüenza", ha dicho, aun así, María Patiño. "A mí ninguna", ha aclarado Belén, que al mismo tiempo no ha querido encender la mecha, pues no pierde la esperanza de recibir una respuesta por parte de Terelu: "Estoy segurísima de que me va a contestar".

Ante el debate que se ha desatado (pues el resto de sus compañeros también se han pronunciado al respecto), David Valldeperas - el director - ha intervenido: "Según nos cuentan hay división en la familia respecto a cómo hacer este funeral. Es decir, hay una parte de la familia que lo quiere hacer de forma íntima. Por eso Terelu no se lo ha comunicado a ninguno de vosotros. Y hay otra parte de la familia que sí ha querido hacerlo como un evento, y por eso los medios se han enterado".

Esta información ha sido la que realmente ha provocado la indignación de la madre de Andrea Janeiro: "Cómo yo tenga que ver a gente que no ha estado unida a María Teresa...", ha advertido, muy molesta. Antes de terminar con uno de sus clásicos y temerosos: "¿Vale?".

La guerra está servida y más ahora, ya que a Terelu, ya de por sí, le tienen ganas. Especialmente tras las últimas polémicas por no embarcarse en esta aventura de Ni que fuéramos Shhh con ellos y sí seguir colaborando en otros programas de TVE o toquetear con Mediaset.

Por otro lado, hay que recordar que no han sido meses fáciles para las hermanas Campos. El fallecimiento de su madre fue un duro golpe para ellas pero no ha sido lo único que les ha amargado la existencia estos últimos meses: Terelu ha estado ingresada por neumonía en el hospital y Carmen ha roto la relación con su hijo, José María Almoguera, que la puso a los pies de los caballos vía exclusiva mientras ella estaba en Honduras.