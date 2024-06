Famosos Kiko Hernández destapa el drama económico que sufre Terelu Campos: "Que te engañen de esa manera es una decepción brutal"

La hija de María Teresa Campos le habría prestado a una persona de confianza 50.000 euros que no le han sido devueltos

El tormentón para Terelu Campos no se ha apaciguado a pesar de que se reconciliara con la princesa del pueblo el pasado viernes en el fiestón que el arquitecto Joaquín Torres organizó en su casa. En Ni que fuéramos no están demasiado contentos con ella, pues Kiko Hernández no se cortó a la hora de llamarla "desagradecida" este lunes avivando la guerra entre los dos. Kiko Matamoros y Belén Esteban, por su parte, continúan indagando en sus negociaciones con Mediaset. Este martes, además, Hernández ha vuelto a arremeter contra ella y ha hablado de una estafa que ha sufrido la hija menor de María Terea Campos.

Así las cosas, en Canal Quickie han asegurado que Terelu prestó a una persona cercana 50.000 euros y que este dinero no le ha sido devuelto: "Ella tiene un disgusto tremendo porque, que te engañen de esa manera, es una decepción brutal", ha dicho el colaborador, que al mismo tiempo le ha lanzado una pulla a la que fuera su compañera en el extinto Sálvame: "Debería estar agradecida de que esto se haga público".

Por otro lado, a pesar de la reconciliación de Belén Esteban y Terelu Campos, no se ha zanjado el debate acerca del motivo por el que la hermana de Carmen Borrego "no está ni se la espera" en Ni que fuéramos Shhh. "Ella tenía otra propuesta que le interesaba más", ha recalcado la madre de Andrea Janeiro.

Kiko Matamoros ha asegurado que la propuesta era una silla en De Viernes, en Telecinco, mientras que Belén ha aportado sus propias informaciones: "Yo sé, porque tengo amistades en Mediaset, que le propusieron dos colaboraciones en Mediaset, una con la entrevista de Carmen y otra que no se ha cerrado". Propuestas que a Terelu interesaban más, pues la aventura de sus excompañeros en redes sociales (y posteriormente en TEN) le supo a poco: "La presentadora estaba claro que iba a ser María", ha recalcado Belén.