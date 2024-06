Televisión "Eres una desagradecida": Kiko Hernández desvela la verdadera razón de su 'enemistad' con Terelu Campos

Una visita de María Teresa Campos a su casa terminó por dinamitar su vínculo

Mientras algunos se caen de la lista de enemigos de Terelu Campos, otros se mantienen. Tan solo una semana después de la guerra de dardos entre Belén Esteban y la hermana de Carmen Borrego, que terminaron por firmar la paz en una fiesta celebrada en la vivienda de Joaquín Torres, otro rostro del elenco del nuevo Sálvame se ha situado en la primera línea de fuego para cargar contra la hija mayor de María Teresa Campos.

Mientras Ni que fuéramos Shhh repasaba la sonada reconciliación entre 'la princesa del pueblo' y Terelu, Kiko Hernández aprovechaba para hablar sin tapujos sobre el verdadero motivo de su distanciamiento con la mayor de las hermanas Campos: "A mí nunca me agradeció que cuidara de su madre. Han pasado tantas cosas que no he contado...", arrojaba el tertuliano ante la sorpresa de sus compañeros.

Pero no se quedó ahí. Patiño indagaba en el origen de la enemistad entre ellos a la par que Hernández arrojaba luz a lo sucedido: "Se acabó en el momento en el que llega María Teresa Campos a mi casa porque le hace mucha ilusión ver a mis hijas", confesaba. Aquella visita de la comunicadora de Telecinco a Hernández no debió sentar nada bien a Terelu, según explicó el tertuliano: "De pronto, Teresa, que siempre cogía las llamadas con el altavoz puesto, recibe una llamada de Terelu preguntándole que dónde estaba. Cuando María Teresa le dijo que estaba en mi casa, Terelu colgó".

Por su parte, el ex gran hermano nunca pudo comprender el enfado de la hermana de Carmen Borrego. Algo que dinamitó su paciencia y acabó por negarle una 'segunda oportunidad' a su amistad con ella: "En vez de darme las gracias por estar pendiente de su madre, por pasar el día con ella, por hacerle una paella...", lamentaba. Así, el colaborador terminaba por sentenciar a Terelu, cerrando la puerta a cualquier oportunidad de reconciliación: "Si lo hubieran hecho con mi madre, yo estaría agradecido de por vida. Eres una desagradecida".