Famosos Los trapicheos de Terelu Campos y Carmen Borrego en el próximo homenaje a su madre

María Teresa Campos, fallecida en septiembre, habría cumplido 83 años el próximo martes

El próximo martes 18 de junio, María Teresa Campos habría cumplido 83 años. Será el primer aniversario sin la excepcional presentadora y sus hijas han querido rendirle un homenaje especial en la Parroquia Santa María de Caná, en Pozuelo de Alarcón, donde reunirán amigos y familiares de la que fuera reina de las mañanas. Eso sí, lo harán un día antes, el lunes, y el motivo no es otro que el contrato que han firmado con una conocida revista para que lleve el acto a su portada de la semana.

Según Esdiario, Terelu y Carmen Borrego han cambiado la fecha del homenaje para adaptarse a los tiempos de las revistas, que cierran sus portadas el lunes por la noche para poder llegar los miércoles al kiosco. "Razones contractuales y no sentimentales", aseguran. Eso sí, ellas llevarán el luto por montera: "Una performance de lo más unamuniana", critican.

Negocios al margen, adelantó Borrego que la fecha no sería fácil para ellas. Será el primer cumpleaños de María Teresa Campos desde que falleciera el pasado 5 de septiembre. Las hermanas aún siguen digiriendo la pérdida de la matriarca, que vivió sus últimos años inmersa en la enfermedad del olvido, una de las más crueles. Carmen, de hecho, compartió su duelo con todos los espectadores de Supervivientes: "Ahora es cuando me doy cuenta de que no la voy a volver a ver", decía desde Honduras. Telecinco aprovechó para recuperar a Terelu y organizar una lacrimógena conexión en directo: "Mamá te está protegiendo".

No han sido meses fáciles para las hermanas. El fallecimiento de su madre fue un duro golpe para ellas pero no ha sido lo único que les ha amargado la existencia estos últimos meses: Terelu ha estado ingresada por neumonía en el hospital y Carmen ha roto la relación con su hijo, José María Almoguera, que la puso a los pies de los caballos vía exclusiva mientras ella estaba en Honduras.