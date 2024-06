Televisión Carmen Borrego, entre lágrimas, felicita a su hijo en directo: "Sabes que te espero"

El nieto de María Teresa Campos cumple este miércoles 34 años

Él también trabaja en 'Así es la vida', programa en el que su madre de ha derrumbado

Día difícil para Carmen Borrego, pues su hijo, José María Almoguera, cumple 34 años. Madre e hijo siguen distanciados a raíz de los problemas familiares, y no parece que la reconciliación esté cerca, a pesar de los deseos de la hermana de Terelu. Todo lo contrario. Derrumbada, la hija menor de María Teresa Campos no ha podido contener las lágrimas en directo.

"Sigo estando aquí. Me sigo sintiendo igual de madre que cuando me fui a Supervivientes", ha dicho, muy emocionada, en Así es la vida. En este sentido, y rota en lágrimas, ha explicado que ella no quiere hacerle daño a ninguno de sus dos hijos, pues a José María se suma Carmen Rosa, muy discreta: "De cualquier manera nunca voy a ir en contra de ellos. Jamás, voy a hacer lo que he hecho como madre durante toda mi vida".

Al mismo tiempo, ha desvelado que ha felicitado a su hijo en este día tan especial: "Por supuesto que lo he felicitado". Y mirando a cámara, ha añadido: "Sabes que te quiero, que te espero y que te esperaré siempre".

Borrego dice estar rota por dentro, pues esta separación de José María la tiene destrozada: "Pasa el tiempo y piensas que va a ser mejor, pero no lo es, es peor. Sabía que junio iba a ser un mes difícil para mí".

Así las cosas, la hermana de Terelu Campos no pierde la esperanza en una posible reconciliación: "Le estoy dando tiempo". Y ha sacado las uñas por él, al tiempo que recibía un abrazo de Sandra Barneda en símbolo de apoyo: "No consiento que hablen mal de mi hijo. No lo puedo soportar. No voy a consentir que nadie delante de mí hable mal de él".

Hay que recordar que José María también trabaja en Así es la vida, pero lo hace detrás de las cámaras y evita todo contacto con su progenitora. En los últimos días han aflorado rumores de reconciliación entre él y Paola Olmedo. He de decir que los dos fueron acusados de montajistas tras anunciar en una revista su separación, tan solo nueve meses después de convertirse en padres. Sea así o no, la guerra entre suegra y nuera terminó de dinamitar la relación entre madre e hijo. Ya lo dejó claro Carmen hace unas semanas: "Espero que no se arrepienta porque cuando el único objetivo de una pareja es separarte de tu familia, eso nunca sale bien". Hace unos días y tras un nuevo desplante, también dijo derrumbada: "Quiero seguir siendo buena persona, siendo una madre abierta a la reconciliación y una abuela abierta a vivir con su nieto".