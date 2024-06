Carlo Costanzia y Alejandra Rubio protagonizan su primera trifulca tras anunciar su embarazo: mal trago con un paparazzi

Se convirtieron este miércoles en los personajes más buscados de la crónica social y, finalmente, por la tarde se dio con su paradero: Alejandra Rubio (24) y Carlo Costanzia (31) se encontraban en Ibiza cuando la revista del saludo publicó su entrevista, un bombazo que llevaba por titular cuatro palabras retumbantes: "Vamos a ser padres". La hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores, que prevén ser padres en diciembre, no han hablado todavía su exclusiva. Y, de hecho, su primer encuentro directo con la prensa no fue el más agradable, ya que en la isla protagonizaron una trifulca con un reportero.

Así lo contó el paparazzi Sergio Garrido en TardeAR, donde se confesó "agotado" después de seguir a los novios donde se les vio navegando tranquilamente y ajenos a cualquier escándalo. "Agotado del día de hoy, porque aquí llegó Alejandra a las ocho de la tarde y desde ayer he dormido poquitas horas. Hemos estado detrás del barco continuamente siguiéndolos hasta que han llegado hasta Formentera", explicó, lamentando cómo se dio, después, el desarrollo de los acontecimientos.

El fotógrafo contó en el espacio conducido por Ana Rosa Quintana que, tras coincidir con Carlo, empezó a discutir con él: "Han estado muy tranquilitos hasta que al final ha venido a hablar conmigo Carlo y hemos tenido una pequeña discusión". "Me ha dicho: '¡Anda! Teníamos ganas de conocerte", comentó, apuntando que pronto saldría a la luz un vídeo de la tensa conversación: "Hemos estado discutiendo un poco, tengo las cosas grabadas, que no me ha dado tiempo a mandarlas. Mañana lo enseñaré".

"Lo más fuerte que le he dicho es que posasen en la popa del barco con Alejandra y que le dejábamos tranquilo". El paparazzi afirmó que Carlo se puso muy serio: "Me ha dicho que si hacen eso tendrán que cobrar".

Los jóvenes calcularon el momento idóneo para viajar a las Pitiusas. Eran conscientes del revuelo que iba a causar su entrevista -por la que les habrían pagado cerca de 85.000 euros-, así se aseguraron de aislarse a bordo de un lujoso catamarán. Eso sí, pese a la gran alegría que, según ellos, les supone esperar un bebé -hasta la tía de la influencer, Carmen Borrego, explicó que "un bebé siempre es una alegría"- no parecían demasiado contentos. La pareja trasladó a tierra en una pequeña embarcación y comió en un conocido restaurante, donde degustó, entre otros manjares mediterráneos, unas deliciosas almejas a la marinera. Sentados en la terraza frente al mar, no quitaron de sus respectivos teléfonos móviles y, según Y ahora Sonsoles, no mostraron especialmente amables con el personal del local.

Alejandra y Carlo comenzaron su relación el pasado mes de febrero, después de que el hijo de Mar Flores contactara con la de Terelu vía Instagram y le pidiera tomar un café para explicarle cómo funciona el mundillo televisivo. La química fue tal que él dejó a su novia y comenzó un nuevo romance con la futura mamá de su bebé. En marzo, este portal desveló en primicia que Alejandra había acudido a una farmacia para comprar varios test de embarazo. Ella lo negó. Por aquel entonces sus padres no sabían qué futuro les esperaba. Se enteraron de la noticia unas pocas semanas después. Tanto Terelu como Mar "fliparon", en palabras de los jóvenes, aunque se mostraron muy felices y les ofrecieron su ayuda de cara a esta nueva etapa que empiezan.