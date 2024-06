Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se refugian de la tormenta mediática en Formentera: tanga, catamarán y almejas a la marinera

Son los protagonistas del día: Alejandra Rubio y Carlo Costanzia serán padres las próximas navidades tras comenzar una relación sentimental el pasado mes de febrero. Dignos hijos de sus padres, han vendido la exclusiva por unos jugosos 85.000 euros y han calculado que el 'bombazo' les pillara fuera de Madrid, lejos de los periodistas que saben dónde interceptarlos. Están en las Pitiusas, en un catamarán que han alquilado por 12.000 euros la semana y que tiene 110 metros cuadrados, cuatro camarotes y un solarium.

Su lujoso y 'discreto' hotel flotante ha atracado este miércoles en Formentera y aquí han sido vistos la tertuliana y el actor, que a pesar de haber anunciado a bombo y platillo la noticia de su próxima paternidad, no parecían demasiado contentos. La pareja se ha trasladado a tierra en una pequeña embarcación y ha comido en un conocido restaurante, donde han degustado, entre otros manjares mediterráneos, unas deliciosas almejas a la marinera. Sentados en la terraza frente al mar, no han quitado ojo de sus respectivos teléfonos móviles y, según Y ahora Sonsoles, no se han mostrado especialmente amables con el personal del local.

A Alejandra, muy seria, la hemos visto vestida con un look ibicenco; un conjunto de crochet en blanco roto de pantalón campana que dejaba al descubierto su tanga y top con flecos que tapaban su barriguita. Carlo, por su parte, ha intentado pasar desapercibido con bañador, camiseta simple y una gorra negra. Tras la comida, han regresado a su catamarán con los restos en un tupper y mientras Alejandra disfrutaba de un descanso, Carlo ha aprovechado para practicar deportes acuáticos.

Es el primer verano de Alejandra y Carlo como pareja. Comenzaron su relación el pasado mes de febrero, después de que el hijo de Mar Flores contactara con la de Terelu vía Instagram y le pidiera tomar un café para explicarle cómo funciona el mundillo televisivo. La química fue tal que el italiano dejó a su novia y comenzó un nuevo romance con Rubio. En marzo, este portal desveló en primicia que Alejandra había acudido a una farmacia para comprar varios test de embarazo. Ella lo negó. Echen las cuentas.